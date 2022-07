„Wer breit gestreut auf erneuerbare Energie-Aktien setzt, wird sein blaues Wunder erleben“

Kann jemand, dem ökologisches Wirtschaften, soziale Fairness und ethisches Handeln wichtig sind, in Aktien investieren? Klar. wikifolio Trader Andreas Sauer hat dafür extra ein wikifolio geschaffen. Der klingende Name des Depots: Gutmenschentitel. Nicht nur für Gutmenschen.

Andreas Sauer ist kein Gutmensch. Er investiert in erster Linie, um Vermögen aufzubauen und nicht um die Welt zu retten, erklärt er. Das eine schließt das andere aber ganz offensichtlich nicht aus. Schließlich kommt Gutmenschentitel auf eine Performance von über 430 Prozent seit Erstellung Ende 2012 – das entspricht einer durchschnittlichen Rendite von 19 Prozent pro Jahr. Im Interview sprechen wir mit Sauer über Öl-Aktien und die erneuerbare Konkurrenz und fragen ihn unter anderem auch, wie er zu Rüstungsaktien steht. Schnell wird klar, nicht alles ist immer schwarz oder weiß.

Herr Sauer, sie führen das wikifolio Gutmenschentitel. Wie wichtig ist Ihnen persönlich Nachhaltigkeit und „Political Correctness“ beim Investieren?

Andreas Sauer (Roadrunner): Nachhaltigkeit und Political Correctness sind mir persönlich beim Investieren nicht wichtig – von den Investitionen in meinem wikifolio Gutmenschentitel einmal abgesehen. Denn ich investiere in erster Linie, um Vermögen aufzubauen, nicht um die Welt zu retten. Ich bin also nicht das, was man weitläufig als Gutmensch bezeichnet. Das heißt nicht, dass ich beispielsweise ökologisch nachhaltige Konzepte ablehne. Im Gegenteil. Neulich habe ich eine Reportage gesehen, in der ein Ökobauer sein Feld ohne Verwendung von Kunstdünger und Pestiziden so bewirtschaftet, dass die Qualität des Bodens und des Ertrags von Jahr zu Jahr sogar zunimmt. Das ist eine Win-Win-Situation für Wirtschaft und Umwelt.

+461,7 % seit 13.12.2012

-15,7 % 1 Jahr

0,66× Risiko-Faktor

EUR 775.474,41 investiertes Kapital

Roadrunner DE000LS9ALL9 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse Benchmarks für Intraday nicht verfügbar201420162018202020220250500750-250 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: +19,3 Prozent

Sie setzen im wikifolio laut Handelsidee beispielsweise auf Unternehmen, die ökologisch nachhaltig wirtschaften. Wie beurteilen Sie das im Einzelfall?

Für mein wikifolio möchte ich vorwiegend in Unternehmen investieren, von denen ich mir vorstellen könnte, dass sich der ein oder andere Anleger, dem solche Dinge wichtig sind, damit anfreunden könnte. Ich schaue mir dazu deren Geschäftsberichte an und mache mir ein Bild von den Unternehmen. Bin ich überzeugt, dass es den typischen Kriterien entspricht, kommt das Unternehmen auf die Watchlist. Bin ich nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen in diese Kategorie passt, kommt es nicht auf die Watchlist.

Ich kann momentan leider kein Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien finden, welches eine fundamental derartig günstige Entwicklung nimmt wie dies bei Ölunternehmen der Fall ist.

Andreas Sauer Roadrunner

In den vergangenen Monaten haben steigende Energiepreise vor allem Öl-Aktien in die Höhe getrieben. Im Bereich der erneuerbaren Energie waren die Kurse eher rückläufig. Bei welchen Aktien sehen Sie mittel- bis langfristig eher Chancen?

Ich kann momentan leider kein Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien finden, welches eine fundamental derartig günstige Entwicklung nimmt wie dies bei Ölunternehmen der Fall ist. Die Erklärung hierfür ist recht einfach: Die Bohrinfrastruktur der großen Erdölförderer steht bereits. Und heute verdienen sie aufgrund des massiv gestiegenen Rohölpreises ein Vielfaches dessen, was sie noch vor ein paar Jahren verdient haben. Große Neuinvestitionen sind hier nicht notwendig, um weiterhin große Gewinne einzufahren.

Bei Anbietern erneuerbarer Energien sieht es ganz anders aus. Die größten Investitionen liegen noch vor ihnen. Egal, ob es sich um neue Solarparks oder die Aufstellung von Windrädern handelt, es bedarf großer finanzieller Vorleistungen, bevor hier überhaupt Strom geschweige denn Geld fließt. Hinzu kommt die große Planungsunsicherheit. Die gesetzlichen Bestimmungen können sich ständig ändern, es werden Grundstücke für die Aufstellung der Anlagen benötigt. Je nach Standort können die Preise für den Kauf oder die Pacht von Grundstücken stark schwanken. Zu allem Überfluss können noch Anwohnerklagen hinzukommen, die die Genehmigungsprozesse weiter verschleppen.

Ich investiere generell in Unternehmen, die ihre Hausaufgaben machen und vernünftige Zahlen vorzuweisen haben. Gute Zahlen weisen auf ein gutes Management hin. Ich investiere nur ungern in Werte, denen eine rosige Zukunft vorausgesagt wird, die aber über eine längere Zeitperiode keinen Nachweis erbringen, dass ihr Konzept wirtschaftlich tragbar ist.

Wie steht es bei Öl- oder auch Rüstungsaktien um die Moral? Halten Sie es für moralisch fragwürdig, aktuell in diese Aktien zu investieren? Anders formuliert: Dürfen Anleger vom Krieg profitieren?

Keine Angst, ich werde Rüstungsaktien wohl nie in das wikifolio aufnehmen, für moralisch fragwürdig halte ich die Herstellung von Waffen und den Gewinn, der damit erwirtschaftet wird, aber nicht. Schließlich ist Aufrüsten doch genau das, was derzeit gewünscht ist. Oder woher soll die Ukraine die benötigten Waffen bekommen? Es ergibt keinen Sinn, wenn der Staat einerseits die Rüstungsindustrie auffordert, möglichst schnell und in höher Stückzahl modernste Waffensysteme zu produzieren, nur um sie dann genau dafür zu verteufeln und mit einer Strafsteuer zu belegen, wie es derzeit die Grünen fordern (Stichwort: Übergewinnsteuer, Anm.). Außerdem ist es doch gut, wenn Demokratien besser gerüstet sind als Schurkenstaaten. Waffen sind nun einmal das Mittel der Wahl gegen Polit-Psychopathen, die der Menschheit mit ihrer narzisstischen Persönlichkeitsstörung auf die Nerven gehen. Und sie können dem Verteidiger das Leben retten.

Können Unternehmen, die nach ökologischen, ethischen und sozialen Prinzipien handeln, überhaupt eine Mehrrendite für Aktionäre erwirtschaften? Wer schneidet besser ab – „gute“ oder „böse“ Aktien?

Das muss man im Einzelfall beurteilen. Es gibt einige Aktien aus dem ökologischen Bereich, die beispielsweise „böse“ Rüstungs- oder Tabakaktien in der Vergangenheit outperformt haben.

Gerade die erneuerbaren Energien sind aber sehr schwer einzuschätzen, da die Branche stark wächst und ständig neue Player auf den Markt kommen. Wer hier auf einen Trend setzt und breit gestreut investiert, wird sein blaues Wunder erleben. Denn stark wachsende Branchen haben den unangenehmen Nebeneffekt, dass die Margen durch immer neu auftretende Marktteilnehmer in den Keller gehen. Und damit die Kurse. Viele Unternehmen aus der Solar- oder Windenergiebranche werden in die Pleite rutschen oder sich zusammenschließen und nur eine Handvoll wird überleben. Die größte Chance sehe ich hier für Zulieferbetriebe, die technologisch einen Vorsprung oder eine Nische gefunden haben.

Insgesamt ist die Investition in die „bösen Branchen“, wenn man so will, leichter. Es gibt hier einfach weniger Marktteilnehmer und die Geschäftsmodelle sind einfacher zu verstehen. Bleiben wir beim Beispiel Tabak- oder Rüstungsindustrie: Der Zigarettenmarkt ist recht berechenbar. Auch wenn die Zahl der Raucher in vielen Ländern abnimmt, überzeugen die Tabakkonzerne durch einen stetig hohen Cashflow und gute Dividendenrenditen. Bei Rüstungsunternehmen kann davon ausgegangen werden, dass – insbesondere in den USA – das Verteidigungsministerium als Abnehmer nie ausfallen wird. Gleichzeitig haben die 4 größten Rüstungskonzerne der USA durch ihre schiere Größe und Kapitalkraft hohe Markteintrittsbarrieren aufgebaut. Kein Newcomer wird in kurzer Zeit ähnliche Produktionskapazitäten aufbringen können wie z.B. Lockheed Martin oder Northrop Grumman. Vom Forschungsetat will ich gar nicht erst sprechen.

Top-Holding in Ihrem wikifolio ist aktuell Sprouts Farmers Market. Das Unternehmen dürfte den Wenigsten ein Begriff sein. Was steckt dahinter?

Es handelt sich um die zweitgrößte Biosupermarktkette in den USA. Das Hauptsortiment bilden frische naturbelassene Bio-Lebensmittel. Des Weiteren bietet das Unternehmen auch Nahrungsergänzungsmittel, natürliche Körperpflege- und Haushaltsartikel an. Sprouts setzt dabei auf transparente Lieferketten, auf die Vermeidung von Lebensmittelverschwendung und den Einsatz von umweltfreundlichen, emissionsarmen und effizienten Kühlsystemen.

Die Lebensmittel stammen zum Großteil aus der Region. Sprouts unterstützt damit besonders lokal ansässige Farmer. Darüber hinaus engagiert sich Sprouts in diversen sozialen Projekten. So unterstützt das Unternehmen beispielsweise Menschen, die aus ärmeren Ländern in die USA gekommen sind, bei der Erlangung von Kenntnissen in der Landwirtschaft. Sprouts beeindruckt darüber hinaus mit guten Zahlen, einer recht niedrigen Bewertung und expandiert zudem schnell.

Wie beurteilen Sie die aktuelle Lage an den Märkten? Mit welcher Erwartungshaltung gehen Sie in das zweite Halbjahr?

Aufgrund der neuen geopolitischen Lage kann man dem Markt allgemein nur ein niedrigeres KGV zubilligen. Mit den sich abzeichnenden Konflikten der USA mit Russland oder auch China wird der Markt eine dauerhafte Unsicherheitskomponente in sich tragen, die massiv ist und das allgemeine Kurspotential der Märkte in engen Grenzen halten wird. Wenn Friedensforschungsinstitute jetzt davor warnen, dass das Risiko des Einsatzes von Massenvernichtungswaffen noch nie so hoch war wie jetzt, ist klar, dass dies die Stimmung an den Börsen mittel- und sogar langfristig drücken wird. Aber auch in diesem Umfeld wird es immer wieder Unternehmen geben, mit denen man viel Geld verdienen kann.

Es wird keinen allgemeinen Trend an den Börsen in die eine oder andere Richtung geben. Ich erwarte in diesem Jahr noch diverse kurze Boom- und Abwärtszyklen, die sich relativ schnell abwechseln werden. Einen anhaltenden Aufwärtstrend erwarte ich nicht, zumal ich auch keinen Rückgang der Preise für Produkte des täglichen Bedarfs, insbesondere für Energie sehe. Viele Anleger müssen Aktien verkaufen oder Fondsvermögen abziehen, um die Lebenshaltungskosten zu decken oder dringend benötigte Anschaffungen tätigen zu können. Dies wird zu Kursrückgängen führen oder die derzeitigen Kursniveaus bestenfalls für längere Zeit zementieren.

Wo soll das wikifolio Gutmenschentitel in 1 bis 2 Jahren stehen?

Das vermag ich nicht zu beurteilen. Ich hoffe, dass es langfristig steigt und den Anlegern eine anständige Rendite einbringt.

Herr Sauer, vielen Dank für das Gespräch!

