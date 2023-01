Wer Silberschmuck kauft

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Verschiedene Generationen haben auch verschiedene Kaufgewohnheiten beim Silberschmuck

Das World Gold Council hat in einer Untersuchung festgestellt, dass die Millennials (geboren in den 1980er bis zu den späten 1990er Jahren) mehr Silberschmuck kaufen als andere US-Bürger. So haben 2020 das meiste Silber Frauen zwischen 20 und 40 Jahren gekauft. Der Trend der Verbraucher scheint sich an Qualität und sinnvollen Gegenständen zu orientieren. Dies war auch in der Pandemie-Zeit so, besonders Markenschmuck ist gefragt, Wachstumsraten von neun bis zwölf Prozent jährlich werden daher in den nächsten Jahren erwartet. Die Wachstumschancen im Bereich Marken-Silberschmuck seien daher groß.

Die Gesellschaft besteht aus fünf Generationen, wobei die älteste, die sogenannte Silent Generation (1945 oder früher geboren) zwar klein, aber eine der reichsten Generationen ist. Für jede Generationengruppe ist die Art der Werbung für Schmuck übrigens natürlich etwas anders. Die zwischen 1946 und 1965 geborenen Babyboomer sind zahlenmäßig die Schwergewichte und sind so die wichtigste Gruppe, auch geben sie das meiste Geld aus. Die zweitgrößte Summe für Silberschmuck gibt die Generation X (geboren zwischen 1965 und 1980) aus. Neben den Millennials gibt es noch die Gruppe die Gruppe Generation Z (1995 bis 2000er Jahre), die 32 Prozent der Weltbevölkerung ausmacht. Gold war der optimale Luxus, doch mehr und mehr wird Silberschmuck mit einem zunehmenden Wertgefühl betrachtet. Wer Silber als Schmuck, in Form von Münzen oder Barren schätzt, sollte auch an die Funktion des Silbers in Sachen Industriemetall denken und sich ein paar Silberaktien ins Depot holen. Da gibt es etwa MAG Silver mit seinen Ambitionen ein primäres Silberunternehmen zu werden. Hauptprojekt ist das Juanicipio-Projekt im Fresnillo Trend in Mexiko, Partner ist Fresnillo. In Peru kümmert sich Tier One Silver um sein Flaggschiffprojekt Curibaya. Im Fokus des Unternehmens stehen weitere Silber-, Gold- und Basismetallprojekte in Peru.

