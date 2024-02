Wer Royalty-Unternehmen mag, mag sicher auch das einzige Uran-Royalty-Unternehmen

Royalty-Gesellschaften stellen Kapital für Minenbetriebe bereit und erhalten dafür Lizenzgebühren oder Streams

Der Uransektor hat aufgrund des stark angestiegenen Uranpreises an Attraktivität gewonnen. Der Russland-Ukraine-Krieg und die wachsende Bedeutung erneuerbarer Energien im Hinblick auf den Klimawandel haben zu einem Umdenken geführt. Dazu kommt die Verabschiedung eines Gesetzesentwurfs in den USA, was zu einem Verbot für die Einfuhr von russischen Kernbrennstoffen führt. Vermutlich wird die Zahl der Uranminen, die in Betrieb gehen, steigen. Aktuell gibt es Angebotsprobleme in Sachen Uran. Es gibt nur ein erstes Royalty-Unternehmen aus dem Uranbereich, nämlich Uranium Royalty, das sich auf das erfolgreiche Lizenz- und Streaming-Geschäftsmodell spezialisiert hat. Das Unternehmen besitzt Beteiligungen an physischem Uran. Insgesamt gesellen sich dazu Anteile an knapp 20 erschlossenen, fortgeschrittenen, genehmigten und produzierenden Uranprojekten. Darunter finden sich so bekannte Projekte wie McArthur River oder Cigar Lake.

Über den hohen Uranpreis dürften sich aber auch die klassischen Uranunternehmen freuen. Besonders, wenn sie wie beispielsweise US Critical Metals auch noch das gefragte Lithium sowie Kobalt für die Lithium-Ionen-Batterien und Seltene Erden besitzen. Die Projekte liegen in Nevada, Montana und Idaho. Neue und moderne Technologien, die unser Leben zusehends erobern, brauchen Seltene Erden und kritische Metalle. Und dies gilt beispielsweise für die Bereichen Elektronik, Automobil, Fertigung oder Energie. So sind Windkraftanlagen, Elektromotoren in Elektrofahrzeugen, Akkus, aber auch die Kommunikationstechnologie, der Bereich Verteidigung oder der Gesundheitsbereich nur Beispiele für Anwendungen.

