Wer A sagt … muss auch 2B sagen

Nun könnte man es sich leicht machen und die Technische Analyse in Gänze als Kaffeesatzleserei abtun. Allerdings stochern zurzeit auch zahlreiche andere Indikatoren im Nebel. So fehlt es vielen Weltbörsen im Moment an Marktbreite (negativ) – und sie steigen trotzdem. Auch das monetäre Umfeld aus anhaltenden Zinserhöhungen (negativ) und einer Kontraktion der Geldmengen (negativ) stimmt einen mit allen Wassern gewaschenen Börsenprofi wie Dr. Jens Ehrhardt eher negativ. Einzig positiv ist eigentlich nur die verhaltene Stimmung der Anleger, die ausgedehnte Kursrückgänge Sentiment-technisch unwahrscheinlich macht. Bei allen Theorien, die Analysten und Anleger über die weitere Kursentwicklung von Indizes und Einzeltiteln im Kopf haben, sollte vor allem dem Trendverhalten der Kurse selbst ein hohes Gewicht beigemessen werden. Steht dieser Trend in keinem sinnvollen Zusammenhang zu den eigenen Analyse- bzw. Glaubenssystemen, dann bedeutet dies nicht, dass man zwingend seinem Glaubenssystem folgen muss. Schließlich sind die Fälle Legion, in denen Marktbewegungen erst im Nachhinein so richtig erklärbar wurden – also zu einer Zeit, zu der man nicht mehr von solchen Erklärungen profitieren kann. Allerdings soll nicht verschwiegen werden, dass es auch den umgekehrten Fall gab und gibt. Einsame Rufer, die letztlich doch recht bekamen.