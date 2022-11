Wenn es ächzt und kratzt – Immobilienteilverkauf

Sofortige Mittel gepaart mit Wohnrecht

Bei einem Teilverkauf wird Eigenheimbesitzern die Möglichkeit geboten einen Teil der Immobilie zu verkaufen, aber nach dem anteiligen Verkauf trotzdem noch in dieser wohnen bleiben zu können. Nach dem Teilverkauf stehen den Eigentümern dann sofort finanzielle Mittel zur Verfügung, die sie für eigene Bedürfnisse oder Wünsche verwenden können. So können bis zu 50 Prozent des Immobilienwertes an die REALWERTPARTNER Immobilien GmbH verkauft werden.

Wenn Immobilienbesitzer ihr Haus im Zuge eines Teilverkaufs veräußern möchten, können sie sich ein erstes kostenloses Angebot einholen. Hierbei wird im ersten Schritt der mögliche Wert der Immobilie durch vorhandene Rahmendaten ermittelt. Sagt der indikativ ermittelte Immobilienwert den Verkäufern zu, wird im nächsten Schritt der tatsächliche Verkehrswert durch Sachverständige ermittelt. Hierzu beauftragt die REALWERTPARTNER Immobilien GmbH einen zertifizierten Immobiliengutachter. Genau dieser Sachverständigenwert bildet dann den verbindlichen Wert der Immobilie und bildet den Realwert als Basis für das finale Angebot an die Eigentümer. Durch die hier definierten Wertindikatoren kann dann auch die mögliche Sofortauszahlung definiert werden, die aufgrund des Teilverkaufs ansteht. Wird das Angebot durch die Besitzer angenommen, erhalten diese einen verbindlichen Vertragsentwurf, welcher nach einer Prüfungsfrist von mindestens 14 Tagen zu einem Notartermin sowie der Beurkundung des Teilverkaufs führt. Der beauftragte Notar überwacht hier neben den vertraglichen Gegebenheiten auch den gesamten weiteren Vorgang sowie die Auszahlung des gewünschten Kaufpreises. Erst, wenn das geschehen ist, findet der Übertrag des anteiligen Eigentums statt.

Welche Rechte haben Immobilieneigentümer noch?

Obwohl ein Teilverkauf einer Immobilie bedeutet, dass das Eigentum bis zu 50 Prozent an die REALWERTPARTNER Immobilien GmbH übergeht, bedeutet das nicht, dass an einem Haus nichts mehr verändert werden darf. Die vertraglich festgelegten Handlungen schließen mit ein, dass alle Maßnahmen, die zum Werterhalt oder zur Wertsteigerung der Immobilie dienen, jederzeit durchgeführt werden dürfen. Das schließt beispielsweise den Anbau eines Wintergartens oder verschiedene Renovierungsarbeiten, die den Wert der Immobilie steigern, mit ein. Wärmedämmung oder der Austausch wichtiger Bauteile wie Heizkörper oder diversen Anlagen sind ebenfalls möglich. Genau diese Maßnahmen ermöglichen es den Hausbesitzern, sofort Nebenkosten einzusparen.

Durch das Nießbrauchsrecht (Nutzungsrecht), welches im Grundbuch eingetragen wird, garantiert die REALWERTPARTNER Immobilien GmbH den Besitzern, dass sie lebenslang in der Immobilie wohnen bleiben dürfen, sowie ein selbstbestimmtes Nutzen ermöglicht wird. REALWERTPARTNER Mitarbeiter stehen jederzeit zur Verfügung, um offene Fragen zu klären und Verkäufer einfach durch den gesamten Prozess zu begleiten.

Fazit

Wer sein Haus verkaufen möchte, muss nicht zwangsläufig auch sofort ausziehen und sich an eine neue Umgebung gewöhnen. Möglich macht das der Immobilienteilverkauf durch die REALWERTPARTNER Immobilien GmbH. Hierbei wird geregelt, dass ein Teil des Eigentums übertragen wird, aber dennoch ein lebenslanges Wohn- und Nutzungsrecht bestehen bleibt. Durch die Begleitung von Immobiliensachverständigen und Notaren ist es dabei möglich, höchste Sicherheit in rechtlicher und ethischer Art für Immobilien Teilverkäufer zu gewährleisten.

Autor Andreas Müller:

Als aus seinem persönlichen Umfeld die Aufgabe eines optimalen Immobilienverkaufs mit Nießbrauchrecht an ihn als Beratungsmandat herangetragen wurde, entwickelte er ein individuelles Konzept für Immobilienteilverkäufer und gründete die Firma REALWERTPARTNER Immobilien GmbH. Die Firma hat sich auf den Teilkauf von Immobilien spezialisiert. Teilverkäufer müssen nach dem Teilverkauf der Immobilie nicht aus dem Zuhause ausziehen und erhalten gleichzeitig neue Liquidität. Teilverkäufer können bis zu 50 % ihres Immobilienwertes an Realwertpartner verkaufen, dadurch neue Mittel freisetzen und nach dem Teilverkauf die Immobilie weiterhin zu 100% wie gewohnt nutzen. Dies garantiert ein für den Teilverkäufer im Grundbuch eingetragenes so genannte Nießbrauchsrecht.

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.