LITHUM-SCHOCK

Wenn Staaten eingreifen: Lithium-Firmen in Chile hart getroffen! Kanada und Argentinien nun erste Wahl!

Der Schock sitzt tief, seit der chilenische Präsident Boric die Verstaatlichung der Lithiumindustrie verkündete! Das macht unsere Lithium-Favoriten in stabilen Regionen noch wertvoller – MEGA KAUFCHANCE!

Lithium Schock in Chile: Des einen Leid, des anderen Freud!

Unser Lithium-Favorit in stabiler Region mit MEGA-Rückenwind!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

dass der Lithiummarkt nach seiner ausgiebigen Korrektur nun wieder stark nach oben tendieren sollte, ist eigentlich selbstverständlich. Zu gravierend sind nämlich die jüngsten Veränderungen, vor allem die, die Chile angestoßen hat.

PAUKENSCHLAG-MELDUNG: Chile, der weltweit zweitgrößte Produzent des begehrten Metalls, das vor allem in der Batterie- und Elektrofahrzeugindustrie verwendet wird, will die Kontrolle seiner riesigen Lithiumvorkommen von den bisherigen Branchenriesen SQM und Albemarle an sich reißen, indem man den Großteil der Unternehmensanteile auf ein separates staatliches Unternehmen überträgt!

Das stellt natürlich eine neue und vor allem unvorhersehbare Herausforderung für die Hersteller von Elektrofahrzeugen dar, die dringend dieses begehrte und wichtige Metall benötigen. Denn eindeutiges Ziel des chilenischen Staats ist es, mehr an den Lithium-Verkäufen zu verdienen. Auch deshalb sind steigende Preise so gut wie vorprogrammiert!

Aber Chile ist kein Einzelfall bei solchen Aktionen! Wir erinnern uns: Mexiko hat bereits im vergangenen Jahr seine Lithiumvorkommen verstaatlicht und auch Indonesien hat die Nickelerz-Ausfuhr, einem weiteren wichtigen Batteriematerial, im Jahr 2020 verboten!

Auch wenn sich die Ankündigung von Chile noch nicht direkt und unmittelbar auf den Lithiumpreis auswirken sollte, so führt es aber mit Sicherheit direkt und unmittelbar zu einer Verlagerung der Geldströme der Investoren in der Lithium- und Kupferbranche.

Quelle: https://tradingeconomics.com/commodity/lithium

Jetzt wird sich das Geld der Investoren vermutlich vor allem auf Kanada und Australien konzentrieren, da dort solche „Übernacht-Aktionen“ kaum möglich sind. Auch Lithium-Projekte in Argentinien werden zu den Gewinnern zählen, denn hier gab es bereits einige Mega-Deals.

SQM direkt betroffen und gegen eine staatliche Beteiligung!

Verdeutlichen wollen wir den Vorfall in Chile am Unternehmen SQM. Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) ist eines der größten Lithiumproduktionsunternehmen der Welt und betreibt Lithiumminen in Chile. Der chilenische Staat hält derzeit eine Beteiligung von 24 % an SQM, hat aber angekündigt, diese Beteiligung zu erhöhen. Denn dann hat man mehr Kontrolle über den Lithiumabbau im eigenen Land. Keine gute Nachricht, auf die die SQM-Aktie prompt reagierte! Die Aktie verlor massiv an Wert!

Quelle: Wallstreet Online.de

Natürlich hat sich SQM gegen die Pläne der Regierung ausgesprochen und argumentiert, dass eine höhere Staatsbeteiligung die Entwicklung der Lithiumindustrie im Land behindern könnte. Die Debatte um den Lithiumabbau in Chile, die Rolle von SQM und anderen Unternehmen in diesem Bereich wird voraussichtlich weitergehen, allerdings mit offenem Ende.

Gewaltiger Game-Changer für Gama Explorations (WKN: A3DJ8S)

Derweil nutzen andere gute und junge Unternehmen in sichereren Jurisdiktionen ihre Chance, da ihnen nun das Geld nur so zufliegen wird.

Ein Unternehmen, welches dabei besonders hervorsticht, ist Gama Explorations (WKN: A3DJ8S)! Diese Firma, mit seinen Lithium-, Kupfer-, Molybdän-, Nickel- und Gold-Vorkommen, ist quasi eine „Rohstoffbank“ in sich und dass in einer der weltbesten Jurisdiktion!

Gama Explorations (WKN: A3DJ8S) macht ernst und schickt sich an, ein Produzent für Lithium, Nickel, Kupfer, Molybdän und Gold zu werden, um zukünftig die Herstellung von Elektrofahrzeugen und andere High-Tech-Produkte zu ermöglichen, deren Nachfrage weltweit definitiv massiv weiter ansteigen wird!

Nach den Anfangserfolgen rückt ‚Muskox‘ in den Fokus!

Erinnern wir uns kurz zurück, um uns die Tragweite der nun anstehenden Arbeiten besser vor Augen führen zu können… Zu den letzten TOP-Ergebnissen vom ‚Muskox‘-Lithium-Projekt gehören Schlitzproben, mit beispielsweise 1,34 % Li2O über 5 m und 1,26 % Li2O über 11 m! Da es sich um Schlitzproben handelt, reden wir hier also von Gehalten, die quasi ab der Oberfläche beginnen!

Umso spannender wird es jetzt, da Gama neben seiner eigenen Expertise noch die Top-Experten von Archer Cathro Geological Consulting und Pioneer Exploration für das ‚Phase-1‘-Explorationsprogramm angeheuert hat!

‚Muskox‘ befindet sich in der Pegmatitprovinz Yellowknife in Kanadas Nordwest-Territorien und damit in einer der weltbesten Jurisdiktionen. Und dies sollte nach Chile seinem Vorstoß ein Ort werden, in den das Geld der Lithium-Investoren strömen wird.

‚Step one‘: Lidar-Daten für den klaren Durchblick!

Begonnen wird das Programm gegen Ende Mai mit ‚Lidar‘- und ‚Orthophoto‘-Vermessungen, die nach ihrer Auswertung ein äußerst detailliertes digitales Oberflächenmodell mit farbgetreuen Bildern des Projekts liefern werden. Diese Detailgetreuen Aufnahmen, inklusive der erst vor kurzem erworbenen ‚Spot-6‘-Satellitenbilder werden dann die Basis für ein erweitertes, zielgerichtetes Explorationsprogramm liefern.

Quelle: Gama Explorations

Von signifikanter Bedeutung sind die ‚Lidar‘-Daten deshalb, da sie es ermöglichen, Pegmatite auch unterhalb der Erdoberfläche aufzuspüren, was ein massiver Explorations- und Kostenvorteil ist! Im Anschluss an diese Vermessungen wird das Team gegen Ende Juni mit weiteren Schürfungen, Kartierungen und Kanalbeprobungen fortfahren. Das bedeutet: Es werden News ‚en mass‘ generiert! Und diese sollten durchaus Kursrelevant werden!

Alle wollen dabei sein! Hoffnung auf gewaltige Entdeckungen!

Finanzierung spült frisches Geld in die Kasse!

Die hohe Nachfrage an der jüngsten Privatplatzierung von Gama Explorations (WKN: A3DJ8S) spült dem Unternehmen einen Bruttoerlös von rund 1 Mio. Dollar in die Kasse. Mit dem vorhandenen Geld (rund 6 Mio. CAD) und der neu eingeworbenen Million sind die finanziellen Rahmenbedingungen für die 2023 Explorationspläne auf dem Lithium-Projekt ‚Muskox‘, dem Nickel-Projekt ‚Tyee‘ und dem Kupfer-Molybdän-Gold-Projekt ‚Big Onion‘ definitiv geschaffen.

Der CEO des Unternehmens, Dr. Mick Carew, äußerte sich begeistert über die Finanzierungsrunde und hob hervor, dass Gama bereits im Februar 2023 eine deutlich überzeichnete Privatplatzierung in Höhe von 5,4 Mio. Dollar abgeschlossen hätte, was auf ein sehr starkes Interesse der Investoren am diversifizierten Portfolio des Unternehmens an Batteriemetallprojekten beweise!

Zudem deuten die jüngsten Aussagen von Dr. Carew für uns eindeutig darauf hin, dass das Lithiumprojekt ‚Muskox‘ in den nächsten vier Monaten sein wahres Potenzial zeigen wird. Eine solche Aussage ist für uns gleich zu setzen mit: „Aktien-Gewinne mit Ansage“.

Denn die Kombination aus Satellitenbildern und detaillierten Bodenarbeiten wird es dem Unternehmen ermöglichen, kostengünstig die besten Bohrziele zu identifizieren und möglicherweise tieferliegende Pegmatite aufzuspüren, was zu einem bedeutenden Explorationserfolg auf dem Projekt führen sollte!

Für diejenigen die Gama Explorations (WKN: A3DJ8S) noch nicht kennen, oder sich die Projekte noch einmal deutlicher in Erinnerung rufen möchten, empfehlen wir die deutschsprachige Video-Unternehmenspräsentation von Rohstoff-TV:

https://www.youtube.com/watch?v=fKykFcAtMrI&t=182s

Fazit: Gama Explorations gibt jetzt wieder richtig Gas! Ein spannender Newsflow sollte schon zeitnah einsetzen!

Das angestoßene ‚Phase-1‘-Explorationsprogramm auf ‚Muskox‘ ist ein absoluter Meilenstein, wenn nicht sogar ‚Gamechanger‘ für Gama Explorations (WKN: A3DJ8S), der genau zur richtigen Zeit kommt! Die hauseigene Expertise in Kombination mit der von Archer Cathro Geological Consulting und Pioneer Exploration wird dieses Explorationsprogramm zum vollen Erfolg führen, da sind wir uns sicher! Die daraus gewonnenen Erkenntnisse liefern wiederum eine hervorragende Grundlage für eine günstige, präzise und erfolgreiche Weiterentwicklung des MEGA-Projekts.

Zudem befindet sich das ‚Muskox‘-Lithium-Projekt in einem äußerst aussichtsreichen und rechtssicheren Gebiet. Die permanent stark steigende Nachfrage nach Lithium macht genau solche Projekte begehrt, da sie einen bedeutenden Beitrag zur weltweiten Versorgung mit diesem wichtigen Mineral leisten können. Das Sehen vermutlich auch die Investoren so, die unbedingt bei den Überzeichneten Finanzierungsrunden dabei sein woll(t)en. Bei Gama bekommen Rohstoffinvestoren ja auch noch die anderen extrem wichtigen ‚Green Energy‘-Metalle und Gold quasi ‚for free on top‘! Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal dieser Ausnahme-Firma!

Zudem wird der erfolgreiche Abschluss dieses Explorationsprogramms ein wesentlicher Schritt sein, um das volle Potenzial zu erschließen, um es sodann auf die „Produktions-Startrampe“ zu schieben!

Spätestens dann wird auch der Markt sehr schnell feststellen, dass die schuldenfreie Gama Explorations (WKN: A3DJ8S) mit seiner momentanen Unternehmensbewertung von gerade einmal 28,5 Mio. CAD, abzüglich rund 6 Mio. CAD an Barmitteln (22,5 Mio. CAD rund 15 Mio. EUR) massiv unterbewertet ist!

Quelle: Walstreet:Online & JS Research UG

Schreiben Sie also mit einem Investment in Gama Explorations (WKN: A3DJ8S) ihre eigene ‚Green Energy‘-Geschichte und setzen damit neben Lithium auch noch auf die stark defizitären Rohstoffe Nickel, Kupfer, Molybdän sowie das begehrte Edelmetall Gold! Neben der Mitgestaltung des Klimawandels können Sie obendrein noch unvorstellbar hohe Kursgewinne machen!

Die jüngste Kurskorrektur sowohl in den Rohstoffen wie auch bei Gama Explorations (WKN: A3DJ8S) bietet jetzt wieder eine hervorragende Chance auf exorbitante Kursgewinne, spätestens mit dem Einsetzen des Newsflows!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

JS Research-Team

Quellen: Gama Exlorations, eigener Research und eigene Berechnungen. Bild-Quellen: Gama Exlorations

