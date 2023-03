Wenn Banken wanken

Der Online-Riese Amazon teilt mit, 9.000 Beschäftigte entlassen zu wollen. Alle Konzernbereiche seien betroffen. Amazons Chief Executive Andy Jassy erklärt, angesichts der unsicheren ökonomischen Lage, habe man entschieden, sich stromlinienförmiger aufzustellen und die Kosten zu reduzieren. Dazu passt der Satz, den der ehemalige Amazon-Manager Guru Hariharan jüngst äußerte: „20 Jahre lang war Kundenorientierung geradezu eine Obsession, aktuell ist bei Amazon die Kundenorientierung zu den richtigen Kosten eine Obsession.” Solche Daueroptimierung hat Auswirkungen. 2010 waren noch 88% der Amazon-Kunden "extrem zufrieden" gewesen. Im Jahr 2022 waren es „nur“ noch 79%, so das Ergebnis einer Umfrage von Evercore ISI.



Das Einkaufserlebnis bei Amazon hat sich verändert. Jeder wird das bemerken, der auf der aktuellen Amazon-Webseite ein Produkt sucht. Selbst bei klaren Suchanfragen wird der potenzielle Kunde oft geradezu überschüttet – mit ähnlichen Angeboten, mit bezahlten Produktvorschlägen, mit Amazon-Tipps, etc. Das Einkaufen bei Amazon ist unübersichtlich, ja anstrengend geworden. Netzexperte und Erfolgsautor Cory Doctorow nennt die sich ausbreitende Unübersichtlichkeit „Enshittification”. Neben Amazon scheinen auch andere große Plattformen wie Google und Facebook diesen Weg zu gehen. Suchergebnisse werden „angereichert” mit Angeboten und Ablenkungen. Solche bezahlten Anzeigen spülen Werbegelder in die Plattformkassen, sie schmälern aber aus Sicht des Nutzers den Wert des Angebots. So ist es wenig verwunderlich, dass der Kurs der Amazon-Aktie über die letzten Monate hinweg nicht mehr recht vom Fleck kommt.



Währenddessen läuft sich in einem zentralen Geschäftsbereich von Amazon ein mächtiger Konkurrent warm, den hierzulande jeder kennt, aber kaum einer auf dem Zettel hat: Aldi. In den USA ist der Discounter still und leise dabei, einen Online-Lieferservice aufzubauen, und zwar auf typische Aldi-Art, also low cost und fokussiert: Nach der Online-Bestellung flitzen die Boten selbst durch die Läden (2.100 US-Filialen), bezahlen an der Kasse, steigen ins Auto und liefern an die Haustür — zu konkurrenzlos günstigen Preisen. Leider ist Aldi nicht an der Börse notiert.