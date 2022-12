Wenn Ärzte Fehler machen: Was kommt auf sie zu und wie sichern sich Ärzte in Deutschland ab?

Versicherungsschutz für Ärzte: Vertragsrechtliche Pflichten in der medizinischen Versorgung

Praktizierenden Ärzten wird angeraten, ihren Versicherungsschutz stets auf dem Aktuellen zu halten und passend zur Berufsausübung auszurichten. Medizinische Fachpersonen sind im Berufsalltag grundsätzlich mit ganz anderen Dingen des alltäglichen Lebens beschäftigt, als sich um Verträge zu kümmern. Dennoch sollten Versicherungsverträge genauer betrachtet werden, um bestmöglich abgesichert zu sein. Alexander Reis ist spezialisiert auf Finanz- und Wirtschaftsberatung von Ärzten und weiß, worauf es bei dem passenden Versicherungsschutz ankommt und worauf Ärzte achten sollten.

Risiken minimieren und Verträge anpassen

Die Aufrechterhaltung der Gesundheit von Patienten in der Klinik oder Praxis liegt in ärztlicher Hand, wodurch medizinischen Fachpersonen viel Verantwortung auferlegt wird. Trifft ein Arzt eine zweifelhafte oder falsche Entscheidung, so kann dies unter Umständen weitreichende Folgen mit sich bringen, welche womöglich die Gesundheit des Patienten gefährdet. Es gibt jedoch Möglichkeiten, jegliche Risiken zu minimieren oder sogar auszuschließen. Aus vertragsrechtlicher Sicht gehört jedenfalls ein passender Versicherungsschutz dazu. Diese Pflicht ist in der Berufsordnung der Landesärztekammer § 21 MBO-Ä verankert. Selbst wenn es keine bundeseinheitliche Regelung der Pflichten gibt, so ergibt sich dies zudem aus der Berufsordnung. Zumal bei einem Behandlungsfehler eine unabsehbare Geldsumme als Zahlung auferlegt werden kann, ergibt sich die Pflicht einer Berufshaftpflichtversicherung ebenso aus den möglichen Risiken.

Die Gesundheit von Patienten ist unbezahlbar

Die moderne Medizin ist auf einem hohen Qualitätslevel angesiedelt, wodurch sehr viele der medizinischen Behandlungen problemlos verlaufen. Dies ist zudem auch auf die Kompetenzen der Ärzte zurückzuführen. Objektiv betrachtet sind mangelhafte Behandlungen auf den ersten Blick zudem nicht immer direkt ersichtlich, jedoch handelt es sich um die Gesundheit eines Menschen. Daher können auch unscheinbare Behandlungsfehler schnell Folgen mit sich bringen. Zweifellos ist dies für Patienten und auch Ärzte eine belastende Situation. Hinzu kommen allerdings noch finanzielle Aspekte, sofern kein ausreichender Versicherungsschutz der Ärzte besteht. Dass ein Behandlungsfehler teuer ist, lässt sich nicht abstreiten. Sieht man dies allerdings in der Hinsicht des unbezahlbaren Wertes eines Menschen, so ist dies vollumfänglich nachvollziehbar.

Vertragsdetails der Berufshaftpflicht im Blick behalten

Angestellten Ärzten in Kliniken sind die Versicherungsangelegenheiten in der Regel bekannt, da sie diese von Beginn an quasi auferlegt bekommen. Dieser Vorgang kann allerdings dazu führen, dass sich Ärzte nur unzureichend mit den genauen Vertragsdetails der Versicherung auseinandersetzen. Doch manchmal ist ein genauer Blick in die versicherungsrechtlichen Unterlagen besonders vorteilhaft. Die Berufshaftpflichtversicherung ist im Umgang mit Patienten unerlässlich, auch wenn diese bestenfalls nie in Anspruch genommen wird. Ärzte sollten sich daher trotzdem allumfassend absichern, um sämtliche Risiken bei medizinischen Behandlungen zu vermeiden. Außerdem müssen Schadensfälle außer Dienst separat versichert werden.

Ein Behandlungsvertrag ist kein Ausschlusskriterium

Ein Behandlungsvertrag besteht grundsätzlich zwischen Klinik und Patient, nicht direkt mit dem behandelnden Arzt selbst. Dadurch sind etwaige Angelegenheiten in der Regel nur zwischen Klinik und Patient relevant, worin angestellte Ärzte über den Klinikträger versichert sind. Unter Umständen können Klinikträger allerdings von angestellten Ärzten trotzdem einen Regressanspruch geltend machen. Es ist als angestellter Arzt deshalb ebenso hilfreich, sich ein wenig Zeit für vertragsrechtliche Angelegenheiten zu nehmen. Zudem sich auch bei einem bestehenden Arbeitsvertrag über die Versicherungen zu informieren, um keine Lücke im eigenen Versicherungsschutz entstehen zu lassen. Daher sollten bestehende Verträge im Laufe der Zeit überprüft werden, ob Anpassungen möglich und erforderlich sind.

Fazit

Die kritische Vertragsklausel bezüglich des Schuldanerkenntnisses wird zudem bereits schon seit dem 01. Januar 2008 von Seiten der Versicherung nicht mehr verwehrt. Sollte daher ein Behandlungsfehler unterlaufen, dann darf sich der Arzt offenkundig beim Patienten entschuldigen, ohne um die Leistungspflicht der Versicherung bangen zu müssen. Ändert sich zudem eine versicherungsspezifische Rechtslage, dann darf wiederum die Versicherung den Versicherungsvertrag nicht einfach beliebig kündigen. Versicherte sind daher auf der sicheren Seite, da sie sich auf die Vertragsbedingungen verlassen können. Als Tipp gilt: in geraumer Zeit die bestehenden Verträge immer mal wieder zu überprüfen und sich gegebenenfalls unverbindlich eine Beratung einzuholen.

Kurzinfos zum Autor Alexander Reis:

Der auf Finanz- und Wirtschaftsberatung von Ärzten spezialisierte Finanzexperte Alexander Reis wagt sich an dieses Thema und bezieht gerne in einem Gastbeitrag oder in einem Interview Stellung. Kontakt: www aerzte-finanz de





