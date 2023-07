Wenig volatile Aktienmärkte, wie lange?

Kay Tönnes, Geschäftsführer und Portfoliomanager Antecedo Asset Management



Über Antecedo Asset Management:

Antecedo Asset Management ist der Spezialist für risikokontrollierte Geldanlage. Ziel des 2006 gegründeten Vermögensverwalters ist es, durch fortschrittliches Risikomanagement überlegene und unverwechselbare Anlagestrategien zu schaffen, die in ihrem jeweiligen Segment zur Spitze gehören. Hohe Kundenzufriedenheit und messbarer Mehrwert für den Kunden steht im Zentrum der Unternehmensphilosophie.

In den von Antecedo Asset Management verwalteten Fonds, Mandaten und Strategien kommt ein mehrstufiges und langjährig erprobtes Risikomanagementsystem zum Einsatz. Dieses begrenzt die Risiken in Abwärtsphasen deutlich, bei gleichzeitiger Partizipation an Aufwärtsphasen an den Kapitalmärkten. Antecedo verwaltet aktuell ein Vermögen von mehr als vier Milliarden Euro.