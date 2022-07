Die Wende nach einer Zeit der ultralockeren Geldpolitik

Die EZB hat den Leitzins stärker als erwartet erhöht und neue Kriseninstrumente beschlossen

Nun müssen Banken nicht mehr für das Parken von überschüssigem Geld bei der EZB bezahlen. Denn der Hauptrefinanzierungssatz wurde um 0,50 Prozent erhöht. Das ist die erste Erhöhung seit elf Jahren. Die EZB musste handeln, denn von den angestrebten zwei Prozent Inflation ist man aktuell weit entfernt. Zuletzt stiegen die Verbraucherpreise um 8,6 Prozent an. Auch möchte die EZB hochverschuldeten Euroländern wie etwa Italien mit neuen Instrumenten unter die Arme greifen können. Eine Eurokrise soll schließlich vermieden werden. Allerdings wird es mehr als schwierig werden durch Zinserhöhungen die Inflationsrate auf den gewünschten Stand zu bringen. Denn aus globaler Sicht ist die Staatsverschuldung extrem hoch. Hohe Inflationszahlen sollten eigentlich Gold zum Profiteur werden lassen. Dem stehen aggressive Zinserhöhungen entgegen, die den US-Dollar stärken, was dem Goldpreis nicht so zuträglich ist.

Wenn die EZB und die Fed geldpolitisch straffen, die Zinsen kräftig erhöhen, dann könnte es zu einer Krisensituation wirtschaftlicher Art kommen. Dann müssten vermutlich Reformen eingeleitet werden, damit die Wirtschaft wieder in Schwung kommt. Gold würde dann wohl erst steigen, dann fallen. Sollte die EZB weniger straffen, würde der Euro weiter abwerten und der US-Dollar stärker werden, eigentlich auch keine gute Lösung. Auch wenn Gold in Euro dann steigen würde. Sollte dagegen die Welt zum Gelddrucken zurückkehren, so wäre wohl eine Stagflation die Folge, schwache Aktienmärkte, Gold würde eher steigen. Wie es auch weitergeht, wer an das langerprobte Gold glaubt, kann sich auch ein paar Werte von Goldgesellschaften ins Depot legen, zum Beispiel von Golden Rim Resources oder Fury Gold Mines. Golden Rim Resources ist ein westafrikanischer Goldexplorer mit dem Flaggschiffprojekt Kada in Guinea. Dazu kommt in Chile das Paguanta-Projekt (Kupfer, Silber, Blei, Zink) sowie das Loreto-Porphyr-Kupfer-Projekt, ebenfalls in Chile. Fury Gold Mines ist in Nunavut, Quebec und British Columbia tätig und besitzt dort sehr aussichtsreiche Projekte.





