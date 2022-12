Weltwirtschaft nahe an der Stagflation

In einem Stagflations-Umfeld hat der Goldpreis in der Vergangenheit mit Preissteigerungen reagiert

Steigende Zinsen und ein starker US-Dollar haben den Goldpreis in der letzten Zeit am Aufschwung gehindert, doch die Zeichen für 2023 stehen gut, dass sich zumindest im zweiten Halbjahr eine Trendwende abzeichnet. In der Weltwirtschaft ist Einiges im Umbruch, denn die Bekämpfung der Inflation ist ein aggressiver Eingriff. Dieses Zusammenspiel zwischen Inflation und Zentralbankenintervention wird, so das World Gold Council, den Goldpreis im Jahr 2023 beeinflussen. Ein schwächeres globales Wirtschaftswachstum und eine mögliche, wenn vielleicht auch kurze Rezession, zugleich eine sinkende Inflation (aber immer noch hoch) wird Wirkung zeigen. Aus geschichtlicher Sicht sind solche Szenarien positiv für die Entwicklung des Goldpreises. Dazu kommt, dass sich der US-Dollar wohl abschwächen wird, was ebenfalls für Goldpreissteigerungen spricht. Schaut man in die Geschichte, so führte ein Dollar-Höchststand nach rund zwölf Monaten zu einem starken Goldpreis.





Verbessert sich dann noch das wichtige chinesische Wirtschaftsgeschehen, dann sollte auch die Goldnachfrage ansteigen. Covid-Beschränkungen werden im Reich der Mitte gelockert, damit wird sich die Wirtschaft erholen und das wird dem Goldpreis guttun. Und auch wenn die langfristigen Anleiherenditen hoch bleiben, eine Belastung für den Preis des Goldes sollte dies nicht sein, jedenfalls nicht aus historischer Sicht. Auch wenn es noch ein paar Monate dauert, bis der Goldpreis richtig anspringt, eine frühzeitige Positionierung der Anleger kann sicher nicht schaden. Hier wären Revival Gold oder Osisko Gold Royalties eine Möglichkeit. Revival Gold sorgt für die Wiederbelebung des Beartrack-Arnett-Goldprojekts in Idaho. Es war früher die größte produzierende Goldmine in Idaho. Ein Investment in ein Royalty-Unternehmen wie Osisko Gold Royalties bringt gleich eine Diversifizierung mit. Dafür sorgen mehr als 165 Lizenzgebühren und Edelmetallabnahmen. Der Fokus liegt auf Gold und Kupfer.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Gold Roylties





