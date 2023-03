Die Weltbevölkerung wächst weiter

Seit 2023 leben erstmals mehr als acht Milliarden Menschen auf der Erde. Ihre Versorgung verschlingt viele Rohstoffe

Bis zum Jahr 2050, so eine Prognose der UN, werden rund 9,71 Milliarden Erdenbewohner unseren Planeten bevölkern. Für das Jahr 2100 belaufen sich die Schätzungen auf 10,35 Milliarden Menschen. Auch interessant, seit 1950 hat sich die Zahl der Menschen verdreifacht. Alle brauchen Energie, Nahrungsmittel und eine möglichst saubere Luft. Themen wie Reduzierung der CO2-Emissionen, das Internet der Dinge, künstliche Intelligenz sind nur einige Faktoren, die für ihre Umsetzung Rohstoffe brauchen. Beim Thema Nahrung ist man auch sogleich beim Thema Düngemittel. Denn sie sind unverzichtbar, um den Ernteertrag und die Krankheitsresistenz zu erhöhen sowie für die Unterstützung des Pflanzenwachstums. Ein wichtiger Bestandteil von Düngemitteln ist Kali, denn es ist der Grundnährstoff für die Pflanzenwelt. Weltweit größter Produzent und Exporteur von Kali ist Kanada. Das Land verfügt über die größten Kalireserven weltweit. Aber auch in Afrika gibt es Kali, beispielsweise in Gabun, einem politisch stabilen Land, in dem es große globale Unternehmen gibt. Hier in Gabun entwickelt Millennial Potash sein Banio-Kaliprojekt. Wenn wie hier ein sehr erfahrenes Management und ein Projekt mit einem starken Potenzial zusammenkommen, sollte für den Erfolg gesorgt sein.

Neben der Versorgung mit Nahrung sind Energieversorgung und Energiesicherheit zentrale Themen. Um diesen gewaltigen Bedarf zu decken, ist neben den erneuerbaren Energien auch die Atomenergie ein Faktor, ohne den es nicht funktionieren kann, zumindest sicher noch lange Zeit. Nachdem diese Art der Energiegewinnung wieder attraktiver geworden ist, viele neue Reaktoren im Bau sind oder in die Verlängerung gehen, sollten Anleger auch an Uran denken. Denn ohne Uran läuft nichts. Mehr Dekarbonisierung braucht auch mehr Uran und Atomkraft. Hochgradige Uranprojekte gibt es im Athabascabecken in Saskatchewan, beispielsweise bei IsoEnergy. Besonders herausragende Ergebnisse sind bei der Hurricane-Lagerstätte dort bereits ausgemacht worden.

