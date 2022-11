Wells Fargo: Mega Pullback-Setup beim Finanzdienstleister!

Weitere Suchergebnisse zu "Wells Fargo":

Symbol: WFC ISIN: US9497461015

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des Finanzdienstleister überzeugte in den vergangenen sechs Monaten mit einem Plus von etwa 7.6 Prozent. In den letzten Tagen sahen wir eine wunderschöne Bullenflagge vom Pivot-Hoch hinunter zum 20er-EMA. Das Wertpapier testete dabei am gestrigen Donnerstag kurz den 20er-EMA, der Schlusskurs lag aber über der grünen Linie. Zudem formiert sich mit vorherigen Tagestiefs eine solide Unterstützungsline.

Chart vom 11.11.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 45.99 USD







Meine Expertenmeinung zu WFC

Meinung: Wells Fargo & Co ist ein diversifiziertes Finanzdienstleistungsunternehmen für Privat- und Geschäftskunden. Das Unternehmen meldete im Jahr 2021 einen vierstelligen Gewinnzuwachs. Für das drittes Quartal 2022 fielen die Zahlen deutlich besser als erwartet, weil Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle auf Grund der robusten US-Konjunktur aufgelöst wurden. Hinzu kommt, dass nach einem Führungswechsel, das riskante geschäft mit Immobilienfinanziierungen zurückgefahren wurde.

Setup

Mögliches Setup: Unsere Triggerlinie liegt über, der Stopp Loss unter der Tageskerze vom Donnerstag. Kursziel ist das Pivot-Hoch vom 11. November. Die nächsten Quartalszahlen werden am 13. Januar vorbörslich verkündet, so dass ein Swingtrade durchaus ins Konzept passen würde. Um unangenehmen Überraschungen aus dem Weg zu gehen, sollten wir den Trade spätestens am Vortag schließen.

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in WFC.

Veröffentlichungsdatum: 18.11.2022

