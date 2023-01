Welche Themen bewegen das neue Jahr? Wesentliche makroökonomische Faktoren für 2023

Prognosen zufolge könnte die Weltwirtschaft 2023 in eine weltumspannende Rezession abgleiten – zumindest deuten Entwicklungen wie die grassierenden Inflationsraten, Zinserhöhungen und die bestehende geopolitische Unsicherheit darauf hin. Rahul Bhushan, Co-Gründer von Rize ETF, verweist bezüglich der Prognosen für den Aktienmarkt und die Branche für thematische Investments auf das Prinzip „Fakten statt Vorhersagen“ und beschreibt wesentliche Aspekte, die das neue Jahr besonders prägen könnten.

München/London, 10. Januar 2023 – „Ökonomen, werden oft nach wirtschaftlichen Vorhersagen gefragt, doch liegen mit diesen Vorhersagen mindestens so oft falsch, wie sie richtig liegen“, so Rahul Bhushan. „Ein Beispiel ist das vergangene Jahr, das von vielen mit Prognosen des wirtschaftlichen Aufschwungs nach Ende der Covid-Pandemie in Verbindung gebracht wurde, und stattdessen Krieg, Inflation, Energie- und Rohstoffpreisschocks – und nicht zu vergessen Umweltkatastrophen wie Dürren – brachte.“ Im Jahr 2023 werde nun von einer Mehrzahl an Wirtschaftsexperten eine weitreichende Rezession erwartet – eine Erwartung, die Bhushan so kommentiert: „Prognosen um die Entwicklung des Jahres sind nicht leicht, aber man kann auf die Existenz wichtiger Faktoren hinweisen, die die dominanten Investitionsansätze des Jahres 2023 prägen werden.“

Eine gespaltene Weltwirtschaft und verstärkter Wettbewerb

Zum einen seien, nicht zuletzt durch den Krieg in der Ukraine, Verhärtungen geopolitischer Fronten und damit eine verstärkte Rivalität wesentlicher geopolitischer Player zu beobachten – und somit auch Änderungen im Umfeld strategisch wichtiger Branchen. „Analog dazu findet bereits jetzt das Phänomen der Deglobalisierung statt“, so Bhushan. Dieses würde sich in protektionistischer Wirtschaftspolitik (zum Beispiel durch den Inflation Reduction Act und den CHIPS And Science Act in den USA und vergleichbarer Gesetze in der EU und China) niederschlagen – und damit zu einer verstärkt gespaltenen Weltwirtschaft führen.

Zugang zu Technologie und Energie bleibt zentral und bestimmend

Unter diesen Vormachtstellungen sei vor allem die Technologiebranche entscheidend. „Die USA, die EU und China investieren allesamt Geld und Mühe in die Stärkung ihrer strategischen Autonomie in technologischen Schlüsselbereichen. Zu den entsprechenden Maßnahmen zählen etwa die im Oktober von Joe Biden verhängten Exportbeschränkungen von Halbleiter-Chips gegen China, die die heimische Halbleiterbranche stärken sollen“, so Bhushan. „Wir erwarten, dass dies auch zu einem Schub für die Cybersicherheitsbranche

Zuletzt habe sich die Rolle der Energieunabhängigkeit und der Stellenwert erneuerbarer Energie im Jahr 2022 als essenziell erwiesen. „2023 wird das Jahr der massiven Investitionen in Energie, allen voran erneuerbarer Energie und – als Übergangsform – anderer CO2-armer Energieerzeugung sein“, kommentiert Rahul Bhushan. „Bereits jetzt ist klar, dass die Vereinigten Staaten aufgrund ihrer bestehenden Energieunabhängigkeit im Vergleich zu Europa profitieren werden. Darüber hinaus ist jedoch klar, dass jene Staaten, die eine führende Rolle im Energiesektor mit einer sicheren Versorgung mit wichtigen Rohstoffen, darunter Mineralien und Metalle, kombinieren können, deutlich bessere Zukunftschancen haben als andere.“ Da Energie zunehmend als strategische Priorität betrachtet werde, würden sich die Wachstumsmöglichkeiten in diesem Sektor als reichlich erweisen.

- Ende -

Warnung vor dem Kapitalrisiko

Eine Investition in Fonds ist mit Risiken verbunden, darunter Illiquidität, fehlende Dividenden, Investitionsverlust und Verwässerung, und sollte nur als Teil eines diversifizierten Portfolios erfolgen. Die Fonds können in einer oder mehreren europäischen Rechtsordnungen registriert oder anderweitig zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sein. Anleger sollten die Bedingungen für die Anlage in einen Fonds (oder eine Anteilsklasse) weiterhin sorgfältig prüfen und professionelle Anlageberatung einholen, bevor sie eine Entscheidung zur Anlage in einen solchen Fonds (oder eine Anteilsklasse) treffen.

Über Rize ETF

2019 gegründet legt Rize ETF als erster europäischer Emittent ausschließlich thematische ETFs auf. Das Gründer-Team Rahul Bhushan, Stuart Forbes, Anthony Martin und Jason Kennard vereint mehr als 35 Jahre Erfahrung und leistete schon früh gemeinsam Pionierarbeit im Bereich themenbasierter ETFs. Unter anderem brachte das Team die ersten ETFs für Robotik, Cybersicherheit und Batterie-Technologie auf den europäischen Markt. 2020 lancierte Rize ETF mehrere Anlagethemen. Die Anlagestrategien der jeweiligen ETFs werden in Zusammenarbeit mit Researchhäusern und Indexanbietern entwickelt. Inzwischen managt Rize ETF etwa 500 Millionen US-Dollar. Rize ETF Limited ist von Aldgate Advisors Limited (Firm Reference No. 763187) bevollmächtigter Repräsentant, zugelassen und reguliert von der Financial Conduct Authority, 5th Floor, 20 Fenchurch Street, London, Vereinigtes Königreich EC3M 3BY.

Weitere Informationen unter https://rizeetf.com/