Weizen: Zurück in den Aufwärtstrend

von Manfred Ries

Mittwoch, 21. September 2022

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Zum Herbststart interessant: die

...Rohstoffe! Heute gibt es einen Blick auf die Preisnotierung von Weizen (engl.: Wheat). Charttechnisch nämlich bahnt sich hier eine sehr spannende Ausgangssituation an! Der Preis für Weizen am Mittwoch, 21. September 2022 im Nachmittagshandel: 900,68 US-Cent je Scheffel (+1,6%).

Zum Hintergrund. Die Versorgungslage bei Weizen bleibt – angesichts der weiter bestehenden Probleme bei der Getreideausfuhr aus der Ukraine – sehr angespannt.

Die Ausgangslage. Mit aktuellen Preisen ~900 US-Cent bewegt sich die Weizen-Kursnotierung wieder oberhalb ihres Aufwärtstrends, der sich bis in den Juni 2020 zurückverfolgen lässt. Der Kriegsbeginn in der Ukraine ließ den Weizen-Preis Anfang März bis auf 1336 US-Cent je Scheffel hochschnellen. Diesem Höchstkurs folgte eine Korrektur bis auf das Preisniveau von Anfang des Jahres. Der Weizen-Preis galt Anfang Juli als leicht überverkauft (siehe Slow-Stochastik-Indikator), was mit zur aktuellen Preiserholung – und einer Zurückeroberung des Aufwärtstrends – beigetragen haben dürfte.

Wie geht es weiter? Der langfristige Aufwärtstrend verläuft aufwärts gerichtet. Der nächste Widerstand ist entlang der 200-Tagelinie (917 US-Cent) zu erwarten. Dieses Preisniveau wurde im Vormittagshandel am Mittwoch getestet! Andererseits gilt der Preisbereich ~825 US-Cent – entlang der 21-Tagelinie – als engmaschiger Support. Als weitaus tragfähiger indes sollte sich die 800er-Preislinie erweisen. Ein signifikanter Break out über die 200-Tagelinie käme einem Long-Signal gleich.

Soweit für heute! Bleiben Sie gesund – und trading-fasziniert!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.

Glossar:

MA(200): Abk. für ® Moving Average(200) – gemeint ist damit der Gleitende Durchschnitt von 200 Tagen („200-Tagelinie“).

Slow-Stochastik-Indikator: Der Indikator (Oszillator) hilft gerade in Seitwärtsbewegungen beim Aufspüren von Umkehrpunkten. Stochastik-Werte oberhalb der 80er-Linie deuten auf eine überkaufte Marktsituation hin; Stochastik-Werte unterhalb der 20er-Linie auf eine überverkaufte Situation. Handelssignale ergeben sich durch die Schnittpunkte der beiden Linien.

