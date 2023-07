Weizen: Wohin die Preisrallye jetzt führen kann

Montag, 24. Juli 2023

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Derzeit im Fokus der Investoren: die Rohstoffe! Heute gilt mein Blick dem Agrar-Rohstoff Weizen (engl.: Wheat). Der Scheffel Weizen notiert am Montag, 24. Juli 2023 bei 738,34 USc (+7,1%).

Zum Hintergrund

Das Ende des Getreideabkommens mit Russland hatte zu einem neuerlichen Anstieg der Weizenpreise geführt. Angriffe auf die ukrainische Hafenstadt Odessa treiben die Notierungen zusätzlich an – Odessa ist Verschiffungshafen für Weizen aus der Ukraine.

Die Ausgangslage

Oben abgebildet: der Weizen-Kursverlauf auf Wochenbasis. Den Agrarrohstoff hatten wir bereits im Oktober 2022 bei 943 USc analysiert, auf den harten Widerstand hingewiesen und auf eine potenzielle Korrektur aufmerksam gemacht. Zwischenzeitlich fiel der Weizenpreis bis auf 566 USc (Mai 2023) zurück. Der Preisbereich um 700 USc ist als engmaschiger Support zu betrachten. Die 200-Tagelinie verläuft noch abwärts gerichtet, konnte von der Weizen-Notierung aber wieder »zurückerobert« werden.

Die Prognose

In den vergangenen beiden Handelsmonaten konnte sich ein kurzfristiger Aufwärtstrend (A) ausbilden. Doch mit Blick auf die noch fallende 200-Tagelinie ist der mittelfristige Trend noch als negativ zu beschreiben mit einer Unterstützung entlang der 700-USc-Preislinie. Die nächsten Widerstände machen wir am Vorwochenhoch bei 750 USc aus, sowie am Vormonatshoch bei 770 USc. Für eine nachhaltige Trendwende nach oben müsste indes die Preislinie bei 775 USc durchbrochen werden.

Soweit für heute aus der spannenden Welt der Rohstoffe! Ich wünsche Ihnen eine schöne und gute (Trading)Zeit!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

