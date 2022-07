Weizen: Korrektur abgeschlossen

Nach erfolgreicher Auflösung einer markanten SKS-Formation der letzten Monate wurde ein Verkaufssignal generiert und in der abgelaufenen Handelswoche vollständig abgearbeitet. Seit zwei Tagen steigt wieder der Preis für Weizen merklich an, womit nun eine Gegenbewegung gestartet worden ist und sich nun für Long-Positionen anbietet.

Die Preise für Weizen sind nach Kriegsausbruch in der Ukraine sichtlich in die Höhe geschossen und haben sich zeitweise in den Bereich der Höchststände aus 2008 bei 1.349 US-Cents aufwärts begeben. In den folgenden Monaten wurde der Anstieg schließlich zur Unterseite auskonsolidiert, Anfang Juni wurde zudem noch eine SKS-Formation regelkonform aktiviert und brachte die Notierung wieder auf das Niveau von vor Kriegsausbruch um 800 US-Cents zurück. Vor wenigen Tagen ist an dieser Stelle erwartungsgemäß ein Pullback zur Oberseite gestartet und könnte nun für den Aufbau von Long-Positionen genutzt werden.

Ernteausfälle erwartet

Die deutlich steigenden Preise für Weizen könnten aus technischer Sicht durchaus für ein Investment genutzt werden, ein Anstieg an 947 US-Cents und rechnerisch zurück an die Nackenlinie der einstigen SKS-Formation wären demnach kurzfristig möglich. Übergeordnet herrscht ein flacher Aufwärtstrend und begünstigt langfristige Long-Engagements bei Weizen. Mit einem kleinen Zwischenstopp sollte Investoren allerdings im Bereich des 200-Tage-Durchschnitts sowie der knapp darüber liegenden Hürde von 930 US-Cents rechnen. Um den langfristigen Aufwärtstrend zu beenden, müsste der Weizenpreis dagegen unter ein Niveau von mindestens 735 US-Cents zurückfallen. In diesem Fall kämen Abschläge auf 610 US-Cents auf Anleger zu.

Weizen-Future (Tageschart in US-Cents) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 912 // 947 // 1.007 // 1.025 US-Cents Unterstützungen: 845 // 800 // 748 // 735 US-Cents

Fazit

Insgesamt wird für Weizen eine weitere Preissteigerung erwartet, Ziele liegen auf Sicht der nächsten Tage bei 947 und 1.025 US-Cents. Entsprechend qualifiziert sich ein derartiges Szenario für ein Investment beispielsweise in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VQ9MY6 und birgt eine Gesamtrenditechance von 70 Prozent. Rechnerisches Ziel im Schein wurde bei 2,99 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte die Vorwochentiefs von 785 US-Cents vorläufig nicht überschreiten, woraus sich ein Stopp-Kurs im Schein von 0,70 Euro ergeben würde. Als Anlagehorizont sind nur wenige Tage zu veranschlagen, entsprechend engmaschig sollte der Basiswert beobachtet werden.

Strategie für steigende Kurse WKN: VQ9MY6

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,71 - 1,73 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 7,282 US-Dollar

Basiswert: Weizen-Future KO-Schwelle: 7,282 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 891,40 US-Cents Laufzeit: Open End

Kursziel: 2,99 Euro Hebel: 4,9

Kurschance: + 70 Prozent Quelle: Vontobel

