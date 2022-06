Weizen-Future: Auf Richtungssuche

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Auf eine baldige Rückkehr der Ukraine zu Getreideexporten zu setzen, scheint derzeit hochriskant, allerdings tun sich unterdessen neue Wege auf. Ein Blick auf den Kursverlauf des Weizen-Futures offenbart in jüngster Vergangenheit zahlreiche Fehlsignale und eine weiter ausbleibende Richtungsentscheidung.

Die Verlustserie des Getreidepreises seit Mitte Mai scheint seit einigen Tagen beendet zu sein, der Donnerstagshandel präsentierte sich zuversichtlich stark. Vorausgegangen war diesem kurzen Peak allerdings ein ausgiebiger Test der Hochs aus 2008 um 1.349 US-Cents. Hierbei scheinen sich im Laufe der letzten drei Monate zwei konkurrierende SKS-Formation abzuwechseln, derzeit überwiegt die bärische Variante, wobei sich die rechte Schulter noch im Aufbau befindet! Sollte dieses Konstrukt in den nächsten Tagen erfolgreich aufgelöst werden, könnte sich der Weizenmarkt weiter entspannen.

Hoffnungen auf Getreideexporte

Die EU-Kommission hat ihre Prognose für die EU-Weichweizenernte in diesem Jahr leicht auf 130,4 Mio. Tonnen erhöht. Russland meldet ebenfalls Rekordernten, für die Ukraine werden neue Vertriebswege gesucht. Diese Gemengelage könnte sich am Ende doch noch preisdrückend auf den Future auswirken, aus technischer Sicht bedarf es jedoch eines Kursniveaus von unter 1.026 US-Cents, damit die vorliegende SKS-Formation auch regelkonform aktiviert werden kann und im Anschluss Abschläge auf 947 und darunter in den Bereich von 874 sowie dem EMA 200 bei derzeit 897 US-Cents freigibt. Bullisch wird es dagegen erst oberhalb der Maihochs, diese markierten bei 1.284 US-Cents ihren bisherigen Spitzenkurs. Zugewinne zurück an die Hürde um 1.350 US-Cents würden in diesem Szenario dann vorstellbar.

Weizen-Future (Tageschart in US-Cents) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1.086 // 1.115 // 1.157 // 1.208 US-Cents Unterstützungen: 1.035 // 1.017 // 982 // 947 US-Cents

Fazit

Um von einer höheren Wahrscheinlichkeit eines Verkaufssignals in Richtung 897 US-Cents profitieren zu können, sollte erst die erfolgreiche Auflösung der seit Mitte April im Aufbau befindlichen SKS-Formation abgewartet werden. Ein Rutsch unter 1.026 US-Cents würde dieses Szenario sehr glaubhaft aussehen lassen, ein entsprechender Short auf den Future mittels des Open End Turbo Short Zertifikates WKN VV210X käme dann infrage. Die mögliche Renditechance beliefe sich auf 210 Prozent, rechnerisch läge das Ziel des Scheins bei 2,46 Euro. Aufgrund der unsicheren Entwicklung sollte mit anhaltend hoher Volatilität und fortwährenden Fehlsignalen gerechnet werden, weshalb auch die Positionsgröße entsprechend klein zu halten ist.

Strategie für fallende Kurse WKN: VV210X

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,72 - 0,74 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 11,425 US-Cents

Basiswert: Weizen-Future KO-Schwelle: 11,425 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 1.079,60 US-Cents Laufzeit: Open end

Kursziel: 2,46 Euro Hebel: 14,0

Kurschance: + 210 Prozent Quelle: Vontobel

