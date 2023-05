Weizen: Deutliche Bremsspuren

Die Ukraine sowie Russland unter Federführung der Türkei konnten sich bislang auf keine Fortsetzung des Getreideabkommens einigen, ein Blick auf die Weizenpreisentwicklung an den internationalen Märkten zeigt im Abwärtstrend deutliche Bremsspuren. Sollte der Deal platzen, könnte es mit den Preisen nach Abarbeitung aller technischen Ziele schon bald wieder deutlicher raufgehen.

Seitens des Kreml gibt es kurz vor Auslaufen des aktuellen Abkommens keine endgültige Entscheidung, am 18. Mai wird daher die Ausfuhr über den Schiffsweg regulär auslaufen. Moskau beklagt immer wieder, es gebe für Russland keine Fortschritte bei den Verhandlungen, weshalb es nicht gut aussehe für eine Verlängerung des Abkommens. Zudem beklagt Russland, dass die im Zuge des Krieges in der Ukraine verhängten Sanktionen die Lieferungen russischer Agrargüter behinderten. Insbesondere die Ausfuhr von Düngemitteln wird nach Ansicht der russischen Föderation behindert.

Ein Blick auf die bisherige Kursentwicklung des Weizen-Futures zeigt den Agarrohstoff seit März 2022 in einem fortwährenden Abwärtstrend, nach Bruch einer abwärts gerichteten Trendphase im Dezember letzten Jahres kam es zu einem neuerlichen Verkaufssignal mit Zielen um 600 US-Cents. Dieses Ziel wurde nunmehr abgearbeitet, auch erfolgte bereits eine erste Gegenreaktion zur Oberseite. Allerdings dürfte die Volatilität unter den gegebenen Umständen einer noch ausstehenden Einigung im Getreideabkommen weiter hoch bleiben und zahlreiche Fehlsignale bereithalten.

Zwei große Hürden zu meistern

Damit der Weizen-Future zumindest untergeordnet einen Trendwechsel vollziehen kann und damit eine Erholungsbewegung größeren Ausmaßes startet, sollte mindestens der Bereich von 665 US-Cents auf Wochenbasis überwunden werden. In einem ersten Schritt könnte dies Aufwärtspotenzial an 689 US-Cents freisetzen, darüber an 720 US-Cents. Spätestens ab dem Niveau des 200-Tage-Durchschnitts bei aktuell 756 US-Cents sollten Investoren aber mit einer längeren Pause rechnen. Auf der Unterseite würde ein Bruch des Niveaus von 625 US-Cents Hinweise auf einen Rücklauf auf 603 US-Cents liefern.

Wichtige Chartmarken Widerstände:

640 // 665 // 689 // 720 US-Cents

Unterstützungen:

Fazit

Um die Chance auf eine Beendigung eines untergeordneten und seit Oktober letzten Jahres bestehenden Abwärtstrends zu erhalten, sollten Investoren einen Kurssprung mindestens über 665 US-Cents abwarten. Nur in diesem Fall könnten weitere Gewinne an 689 und 720 US-Cents beim Weizen-Future erfolgen. Um hiervon Überdurchschnittlich zu profitieren, könnte dann beispielshalber das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VU6XAT zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance beliefe sich in diesem Fall auf 125 Prozent, Ziele im Schein wurden rechnerisch bei 0,85 und 1,14 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht fehlen, aber vorläufig auch das Niveau des 50-Wochen-Durchschnitts bei 644 US-Cents nicht überschreiten. Hieraus würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs im Schein von 0,44 Euro ergeben.

WKN:

VU6XAT

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

0,47 – 0,49 Euro

Emittent:

Vontobel

Basispreis:

6,058 US-Dollar

Basiswert:

Weizen-Future

KO-Schwelle:

6,058 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

647,4 US-Cents

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

1,14 Euro

Hebel:

12,2

Kurschance:

+ 125 Prozent

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Bank Vontobel Europe AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.