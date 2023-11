Weitere Zinssenkungen der FED und EZB wahrscheinlich

Fed-Chef Powell dämpft die Erwartungen an den Märkten, doch der Chefvolkswirt von Morgan Stanley, Seth Carpenter, erklärt, warum er bald mit Zinssenkungen rechnet.

Jerome Powell, der Leiter der US-Notenbank (Fed), äußerte sich auf einer Konferenz in Washington am Donnerstag vorsichtig und betonte, dass der Fortschritt in Richtung des Inflationsziels von zwei Prozent unsicher sei. Er fügte hinzu, dass die Geldpolitik weiter verschärft werden könnte, wenn dies angemessen wäre.

Powell versucht, trotz zweier aufeinanderfolgender Zinspausen die überzogenen Erwartungen der Märkte zu bremsen. Er ist sich bewusst, dass die letzte Phase im Kampf gegen Inflation oft die schwierigste ist, wie kürzlich auch von Isabel Schnabel, Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank (EZB), betont wurde.

Die Renditen langfristiger US-Staatsanleihen sind zuletzt gesunken. Während hohe Renditen die Wirtschaft und Inflation bremsen, haben niedrigere Zinssätze den entgegengesetzten Effekt. Seth Carpenter, Chefvolkswirt von Morgan Stanley, bleibt trotzdem optimistisch und erklärt, dass der jüngste Rückgang der Renditen weniger dramatisch aussieht, wenn man die langfristige Entwicklung betrachtet.

Carpenter, früher bei der Fed und zeitweise im US-Finanzministerium tätig, betont, dass die US-Renditen zwar gesunken sind, aber nicht in einem Maße, das signifikante Auswirkungen auf die Geldpolitik haben sollte. Er betont, dass die Fed die Wirtschaft bremsen, aber nicht zerstören möchte, und dass der Zeithorizont für die Zinserhöhungen vier Jahre beträgt, um die Inflation wieder auf zwei Prozent zu bringen.

Der Experte erwähnt auch die Verzögerungswirkung von Zinserhöhungen und zieht einen Vergleich zu Paul Volcker, dem ehemaligen Fed-Chef. Carpenter erwartet Zinssenkungen der Fed im März, Juni oder September, abhängig von den wirtschaftlichen Daten, und prognostiziert eine Senkung des Leitzinses auf etwa 2,5 Prozent in den nächsten zwei Jahren.

Für Europa sieht Carpenter einen ähnlichen Trend, mit möglichen Zinssenkungen der EZB im Juni, gefolgt von weiteren Abwärtsbewegungen auf rund zwei Prozent. Er schließt auch schnellere Zinssenkungen bei einer Finanzkrise oder einer unerwartet schweren Rezession nicht aus.

Carpenter zieht retrospektiv in Betracht, dass Fed und EZB die Zinsen etwas früher hätten erhöhen können, betont jedoch die Unsicherheit darüber, ob dies einen großen Unterschied gemacht hätte. Er hebt hervor, dass großzügige Finanzpolitik die Verbrauchernachfrage gestärkt hat, ohne die Inflation auszulösen.

