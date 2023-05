Weitere TOP-News von Canada Nickel – aber der Markt spielt lieber Rezession…!

Steigende Nickelpreise…Börse ist nicht immer logisch! Wenn Unternehmen immer wieder und in Gänze gute Nachrichten abliefern und der Kurs dabei fällt, sollten Schnäppchenjäger auf der Hut sein.Nickel ist ein wichtiges Industriemetall und wird in verschiedenen Branchen, vor allem der Automobilindustrie, dem Energiesektor und der Elektronikindustrie eingesetzt. In den letzten Jahren hat die weltweite Nachfrage nach Nickel stetig zugenommen. Diese steigende Nachfrage, gepaart mit anderen Faktoren, lässt darauf schließen, dass ein Nickel-Defizit droht, was die Nickelpreise deutlich nach oben katapultieren sollte.Eine der Hauptursachen für die zunehmende Nachfrage nach Nickel ist der Elektrofahrzeugmarkt. Elektrofahrzeuge enthalten eine beträchtliche Menge an Nickel in ihren Batterien. Da die Elektromobilität weltweit an Bedeutung gewinnt und Regierungen den Übergang zu saubereren Transportmitteln fördern, steigt auch die Nachfrage nach Nickel. Dieser Trend wird in den kommenden Jahren nicht nur anhalten, sondern vielmehr noch verstärkt.Während die Nachfrage nach Nickel steigt, wird das Angebot nicht in gleichem Maße mithalten können. Ein Grund dafür ist die begrenzte Verfügbarkeit von hochwertigem Nickel auf dem Markt. Die meisten weltweiten Nickelreserven sind in Form von späteritischen Erzen gebunden, die teurer und schwieriger zu verarbeiten sind als sulfidische Erze. Die Umstellung auf die Verarbeitung späteritischer Erze erfordert erhebliche Investitionen in neue Bergbauprojekte und Raffinerien, die nicht sofort umgesetzt werden können.Ein weiterer Faktor, der zu einem möglichen Nickel-Defizit beitragen könnte, sind politische Unsicherheiten in wichtigen Nickel produzierenden Ländern wie Indonesien und den Philippinen. Diese Länder haben in der Vergangenheit Exportbeschränkungen für Nickel verhängt, um ihre heimische Industrie zu fördern und den Wert ihrer Ressourcen zu steigern. Solche politischen Entscheidungen könnten das Angebot weiter einschränken, was sich wiederum in steigenden Nickelpreisen niederschlägt.Darüber hinaus könnten zukünftige technologische Entwicklungen die Nachfrage nach Nickel weiter befeuern. Neue Anwendungen von Nickel in der Batterietechnologie, wie beispielsweise Feststoffbatterien, könnten den Bedarf an diesem Metall weiter erhöhen. Darüber hinaus wird Nickel auch für die Herstellung von rostfreiem Stahl verwendet, und die Bauindustrie könnte weiterhin ein bedeutender Abnehmer sein. Diese guten Aussichten sind ein weiterer Beweis dafür, dass Börse nicht immer rational ist! Denn derart gute Zukunftsaussichten und permanent hervorragenden, sogar Weltklasse Projektnachrichten sind eigentlich die Zutaten für steigende Kurse. Derzeit aber nicht beim führenden Nickel-EntwicklerDer Grund für diesen unbegründeten Kurssturz kann nur in der immer wieder geschürten Rezessionsangst begründet liegen. Da die Börse aber die Zukunft handelt, und die Rezession gerade in den Rohstoffen und entsprechenden Rohstoffaktien eingepreist sind sollten antizyklische Anleger wieder auf ihre Kosten kommen. Vor allem, wenn man sich die neuesten Unternehmensnachrichten von Canada Nickels Flaggschiff-‚Crawford‘-Projekt anschaut.Nach den beeindruckenden oberflächennahen Ergebnissen, die sogar die ‚Texmont‘-Liegenschaft erweiterten, stieß das Unternehmen nun auch auf dem ‚Mann Northwest‘-Projekt auf mehrere hundert Meter gut mineralisierte Abschnitte. Doch das ist noch nicht alles - auch auf den Grundstücken ‚Midlothian‘ und ‚Sothman‘ wurden weitere bedeutende mineralisierte Abschnitte entdeckt.Die ersten vier Bohrungen auflieferten oberflächennahe Abschnitte mit mineralisiertem Peridotit und Dunit, die sich entlang einer Streichlänge von 800 m und einer Breite von mindestens 500 m erstrecken. Dies ist ein bemerkenswertes Ergebnis und deutet auf ein großes Potenzial für zukünftige Nickelvorkommen auf ‚Mann Northwest‘ hin.Besonders das Bohrloch MID23-01 auf den, die sich 70 Kilometer südlich von Timmins befinden, sticht hervor. Es durchteufte, beginnend an der Oberfläche bis zum mineralisierten ‚Dunit‘-Ende. Obwohl weitere Bohrungen noch ausstehen, deuten die bisherigen Ergebnisse darauf hin, dass ‚Midlothian‘ über bedeutende Nickelvorkommen verfügen sollte.Auf, das 50 Claims umfasst, wurden vielversprechende Entdeckungen innerhalb der ‚West‘-Zone gemacht, die die bereits zuvor gefundenen hochgradigen Nickelmineralisierungen bestätigen. Besonders beeindruckend ist das Bohrloch SOT22-09, das über eine Kernlänge voninnerhalb einer größeren mineralisierten Zone mit einem Nickelgehalt vondurchteufte. Dieses Ergebnis unterstreicht das Potenzial von ‚Sothman‘, für hochgradige Nickelvorkommen.Zusätzlich wurdenniedergebracht. Diese durchschnitten ebenfalls über lange Strecken gute Gehalte. So lieferte das Bohrloch SOT23-18 beispielsweise, beginnend ab einer Tiefe von nur 15 m. Dies beweist, dass es auch in der ‚Ost‘-Zone bedeutende mineralisierte Abschnitte gibt, die auf große Tonnagen hindeuten.Mark Selby, CEO von, betonte, dass die ersten Untersuchungsergebnisse von ‚Midlothian‘ überdurchschnittlich hohe Nickelgehalte zeigen würden und die Bohrungen bei ‚Sothman‘ die historischen hochgradigen Ergebnisse bestätigen würden. Selby äußerte sich zudem optimistisch über die zukünftigen Explorationsergebnisse und kündigte für in Kürze schon weitere Ergebnisse von ‚Texmont‘ an, die wir mit Spannung erwarten. Angesichts der steigenden Nachfrage nach Nickel in Schlüsselindustrien wie Elektromobilität und dem begrenzten Angebot von hochwertigem Nickel auf dem Markt deutet vieles darauf hin, dass ein Nickel-Defizit droht. Politische Unsicherheiten und mögliche technologische Entwicklungen könnten diesen Trend verstärken. Investoren und Unternehmen sollten deshalb die Entwicklung der Nickelpreise im Auge behalten und sich auf die möglichen Auswirkungen auf ihre Industriezweige vorbereiten. Die Grundstücke ‚Mann Northwest‘, ‚Midlothian‘ und ‚Sothman‘ bietenvielversprechende Möglichkeiten, weitere bedeutende Nickelvorkommen zu erschließen. Das Unternehmen setzt seine umfangreichen Explorationsaktivitäten fort, um das volle Potenzial dieser Grundstücke auszuschöpfen und einen Beitrag zur Nickelproduktion in Kanada zu leisten.Quelle: StockCharts.com Bei den anhaltend guten Unternehmensnachrichten von Canada Nickel ist der Kursverlauf absolut nicht zu verstehen. Eigentlich stehen alle Zeichen auf steigende Nickelpreise aufgrund eines hohen Defizits. Eins ist klar, ohne Nickel wird die Energiewende nicht gelingen. Deshalb könnten diese wieder günstigen Kurse sowohl für Trader als auch für Langfristige Investoren eine nochmals hervorragende Einstiegschance darstellen, zumal die kommenden Monate beiweiterhin spannend bleiben, da die Explorationsaktivitäten permanent fortsetzt werden was einen stetigen Newsflow garantiert und den Kurs eher früher als später wieder stark steigen lassen sollte. Und eine Börsenbewertung von gerade einmal etwas mehr als 125 Mio. EUR sind für ein solches Projekt, das von absoluten Nickel-Experten aufgebaut wird, schlichtweg lächerlich günstig! 