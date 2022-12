Weitere Schocks im Anmarsch?

By Craig Erlam, Senior Market Analyst, UK & EMEA, OANDA

Die Aktienmärkte liegen am Donnerstag wieder im Minus, da die Anleger den Schock der US-Notenbank verkraften müssen und sich auf die zahlreichen Zinsentscheidungen der Zentralbanken freuen, die heute auf der Tagesordnung stehen.

Sicherlich haben die Anleger das nicht kommen sehen. Zwei Monate mit besser als erwarteten Inflationsdaten reichten aus, um sie davon zu überzeugen, dass die Fed nicht nur die Bremse lockern, sondern auch signalisieren würde, dass sie dies in den kommenden Monaten verstärkt tun würde.

Ob aus Selbstgefälligkeit oder aus dem verzweifelten Wunsch, an den Aktienmärkten einen Wert zu sehen, übersahen die Anleger die Sorgen, die die Entscheidungsträger seit Monaten plagen. Die Angst vor einer sich verfestigenden Inflation war eine viel größere Sorge, und sie kam in den Zahlen zu Arbeitsplätzen und Löhnen besser zum Ausdruck als in den Inflationszahlen, die die Anleger in letzter Zeit beflügelt haben.

Das heißt natürlich nicht, dass die Fed die Fortschritte, die wir bei den Inflationsdaten gesehen haben, einfach ignorieren wird. Aber vielleicht sollten die Anleger die damit verbundenen Aufwärtsrisiken stärker in Betracht ziehen. Ich glaube zwar immer noch, dass die Fed die Zinsen nicht so weit anheben wird, wie es das Dot Plot andeutet, aber die nächste Zinserhöhung könnte weitere 50 Basispunkte betragen, es sei denn, wir sehen etwas Nachhaltigeres auf dem Arbeitsmarkt und bei den Lohnzahlen.

Natürlich waren die Märkte der Fed in diesem Jahr schon einige Male voraus, und die Zentralbank könnte einfach nur zurückschlagen, um zu verhindern, dass an den Märkten Selbstgefälligkeit aufkommt und ihre eigenen Straffungsbemühungen unterminiert werden. Es bleibt jedoch dabei, dass der Weg zurück zu 2% wahrscheinlich weit weniger glatt verlaufen wird als der zu 9,1% und möglicherweise genauso enttäuschend sein wird. Das sollten wir jetzt wohl akzeptieren.

BoE wird weiter auf die Bremse treten, EZB-Projektionen entscheidend

Die Frage ist nun, ob andere Zentralbanken eine ähnlich aggressive Haltung gegenüber den Märkten einnehmen und jede Hoffnung auf eine Weihnachtsrallye in diesem Jahr zunichte machen werden. Das hängt natürlich sehr stark von den jeweiligen Umständen ab. Die BoE zum Beispiel hat sich bereits gegen die Markterwartungen gestemmt, allerdings auf eine ganz andere Art und Weise. Die Botschaft des MPC lautet, dass er nicht erwartet, die Geldpolitik so aggressiv zu straffen, wenn die Wirtschaft ins Stocken gerät.

Die EZB steht vor weiteren Herausforderungen, vor allem der Tatsache, dass die Inflation immer noch bei 10% liegt und sie bei der Anhebung der Zinssätze sehr spät dran war. Gleichzeitig steht der Block vor einer Phase großer wirtschaftlicher und energiepolitischer Unsicherheit und wahrscheinlich einer Rezession. Es wird erwartet, dass die Zentralbank nach zwei aufeinanderfolgenden Zinserhöhungen um 75 Basispunkte heute das Tempo der Straffung verlangsamen wird, aber die Wirtschaftsprognosen werden wahrscheinlich die meiste Aufmerksamkeit auf sich ziehen, da die Händler versuchen werden, herauszufinden, wie weit die Zentralbank die Zinsen zu erhöhen gedenkt.

Öl sinkt leicht

Die Ölpreise sind am Donnerstag etwas niedriger, nachdem sie drei Tage in Folge gestiegen waren. Ein stärkerer Dollar nach der US-Notenbank, Befürchtungen über ein langsameres Wachstum oder ein überraschender Anstieg der EIA-Lagerbestände könnten zu den heutigen Kursverlusten beitragen, aber in Wirklichkeit handelt es sich wahrscheinlich nur um Gewinnmitnahmen nach einer ordentlichen Erholung.

Die Aussichten bleiben angesichts der Risiken für die chinesische Nachfrage im Zuge des Ausstiegs aus der Nullkuponregelung, des Krieges in der Ukraine und der Auswirkungen der Preisobergrenze der G7 sowie der OPEC+, neben anderen Faktoren, äußerst unsicher. Der Abprall von der 70 $-Marke deutet darauf hin, dass es auch ein psychologisches Element geben könnte, nachdem das Weiße Haus zuvor angedeutet hatte, dass es mit dem Auffüllen der SPR in der Nähe dieses Niveaus beginnen würde.

Gold erholt sich, aber Händler kaufen keine neuen Prognosen

Nach der Enttäuschung über die Prognosen der US-Notenbank hat der Goldpreis heute rund 1% verloren. Während der Dollar zunächst seine Gewinne verringerte, ist er seitdem wieder gestiegen, was das gelbe Metall belastet. Die Rallye hatte bereits im Vorfeld der Sitzung an Schwung verloren, was wahrscheinlich zu dem heutigen Rückschlag beigetragen hat. Ob es von hier aus weiter aufwärts geht, könnte davon abhängen, wie gut die Fed die Händler von ihren Absichten überzeugen kann, denn die erste Reaktion deutet darauf hin, dass sie ihr nicht ganz abkauft.

