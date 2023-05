Weißes Gold und herkömmliches Gold

Technische Innovationen verändern die Nachfrage nach Rohstoffen

Neben der Elektrifizierung von Fahrzeugen wird auch an der Elektrifizierung von Flugzeugen und Schiffen gearbeitet. Mit höheren Energiedichten können mehr Anwendungsgebiete erfasst werden. So steht neben einer Steigerung der Sicherheit auch die Erhöhung der Dichte von Lithium-Ionen-Batterien im Blickpunkt der Forschung. So wurde vor kurzem in Shanghai auf der Automesse eine neue Batterietechnik außerhalb der E-Fahrzeuge vorgestellt. Sie soll in Pkws und auch in Flugzeugen und Schiffen verwendet werden können. Für die Akkus der E-Fahrzeuge und der tragbaren Geräte ist in den Lithium-Ionen-Batterien das Lithium ein notwendiger Bestandteil. So befindet sich dieser Rohstoff auch in einem enormen Siegeszug, Lithium ist heißbegehrt, wird auch das weiße Gold genannt. Um Lithium kümmern sich diverse Gesellschaften, besonders aussichtsreich scheint Targa Exploration. In Quebec hat das Unternehmen drei Lithium-Projekte zu den bereits vorhandenen hinzugekauft. Daneben besitzt Targa Exploration im Yukon-Gebiet ein Gold-Silber-Projekt, das gerade mit erfreulichen Untersuchungsergebnissen punkten kann.

Zur Elektrifizierung gehören auch Rohstoffe wie Kupfer, Zink oder Silber. Besonders der Kupferbedarf sollte stark nach oben gehen, so die einhellige Meinung. Da Lithium teuer ist, arbeiten Forscher an beispielsweise wasserbasierten Zink-Batterien. Noch sind aber die Lithium-Ionen-Batterien das Nonplusultra. Eine Gesellschaft, die neben Gold in Projekten in Guinea und Burkino Faso noch Projekte in Chile mit Kupfer, Silber, Zink und Blei besitzt, ist Golden Rim Resources. Das Goldprojekt Kada in Guinea beinhaltet eine 930.000 Unzen-Ressource, die noch erweitert werden soll. Diamantbohrungen sind im Gange.

