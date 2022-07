Wegweiser für den Blockchainstandort Deutschland

Bundesfinanzminister Christian Lindner und Bundesjustizminister Marco Buschmann haben Eckpunkte für ein Kapitalmarktmodernisierungsgesetz vorgelegt. Um den deutschen Finanzstandort attraktiver zu machen und insbesondere Start-ups, Wachstumsunternehmen sowie kleinen und mittleren Unternehmen den Zugang zum Kapitalmarkt zu erleichtern, haben Bundesfinanz- und Bundesjustizministerium Maßnahmen für mehr Digitalisierung, Entbürokratisierung und Internationalisierung des deutschen Finanzmarktes entwickelt.



Der Sprecher für FinTech- und Blockchain-Innovationen der FDP-Bundestagsfraktion, Frank Schäffler, freut sich, dass Insbesondere im Bereich Blockchain wichtige Punkte aufgegriffen werden: „Die Eckpunkte des Kapitalmarktmodernisierungsgesetzes zeigen, dass die FDP in der Regierung den Investitionsbedarf der Zukunft sicherstellt. Insbesondere im Blockchainbereich sind diese Punkte zukunftsweisend: So soll in der ersten Hälfte der Legislatur das elektronische Wertpapiergesetz auf Aktien ausgeweitet werden. Der gesetzliche Rahmen für den Erwerb und die Übertragung weiterer Kryptowerte wird verbessert. Schriftformerfordernisse werden abgebaut. Nicht nur die europäischen Verhandlungen um MiCA und die TFR, sondern auch diese Eckpunkte beweisen, dass wir mit der FDP in der Bundesregierung Vorreiter im Web 3 und bei der Ausschöpfung der Potentiale der Blockchain sein können. Ein guter Tag für den Blockchainstandort Deutschland“, so Schäffler.