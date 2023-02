Wegen Umweltverstößen: China schließt wichtiges Zentrum der Lithiumproduktion

Weitere Suchergebnisse zu "Q2 Metals":

Nachdem die Lithiumpreise zuletzt, wenn auch von extrem hohem Niveau aus, deutlich nachgaben, da die Elektromobilnachfrage aus China schwächelte, gab es nun Berichte über Entwicklungen in der Volksrepublik, welche die Preise für das Batteriemetall zumindest vorübergehend stützen könnten.





Wie verschiedene Medien nämlich meldeten, habe China ein wichtiges Lithiumzentrum in Yichun in der Provinz Jiangxi geschlossen. Die Regierung lasse dort Hinweise auf Umweltverstöße und illegalen Bergbau untersuchen, hieß es.



Das könnte, insbesondere bei einer längeren Unterbrechung, weitreichende Auswirkungen haben, da die Region für rund 10% der globalen Lithiumproduktion aus Lepidolith verantwortlich zeichnet und weltweit die Nachfrage nach dem wichtigen Batterierohstoff nach wie vor hoch ist. Berichten aus China zufolge könnten die Stilllegungen in Yichun, wo rund 10.000 bis 12.000 Tonnen Lithiumkarbonat pro Monat hergestellt werden, ungefähr einen Monat dauern – im besten Fall.



Was genau diese Entwicklung für die zukünftige Situation des Lithiumabbaus und der Lithiumverarbeitung in Jiangxi bedeutet ist allerdings noch völlig unklar. Es gibt allerdings Spekulationen, dass die Kontrolle des Lepidolith-Abbaus in China in Zukunft genauer und konsistenter überwacht werden wird. Den Berichten zufolge geht es in der aktuellen Untersuchung insbesondere um Firmen, die ohne oder mit abgelaufener Lizenz aktiv sind aber auch um Teile der örtlichen Bevölkerung, die aufgrund des rasanten Lithiumpreisanstiegs ohne Genehmigung Erz gefördert habe.



Auf jeden Fall haben diese gestern bekannt gewordenen Neuigkeiten für eine Erholung bei vielen Lithiumaktien gesorgt, die zuletzt doch unter Druck geraten waren. Unter anderem konnte der Goldinvest.de-Top-Performer in diesem Bereich Q2 Metals (TSXv QTWO / WKN A3D4CR) gestern um mehr als 15% zulegen. Allerdings hat das Unternehmen auch gerade erst eine Finanzierung über 10,25 Mio. Dollar erfolgreich abgeschlossen. (Wir berichteten).



