Die Regierungskoalition hat sich auf die Zulassung von synthetischen Kraftstoffen - sogenannten E-Fuels - in Deutschland geeinigt. Dafür hat sich die FDP lange eingesetzt.



„In Deutschland dürfen in Zukunft synthetische Kraftstoffe zugelassen und somit getankt werden. Das ist der richtige Weg, um vorhandene Fahrzeuge langfristig zu nutzen und Individualverkehr weiterhin für alle zu ermöglichen - und es ist ein sehr gutes Signal an hunderttausende Arbeitsplätze in Deutschland. Darüber hinaus ist es wesentlich, dass auch nach 2035 Fahrzeuge mit E-Fuels neu zugelassen werden dürfen. Hier muss Deutschland im Sinne der Technologieoffenheit weiter Druck machen“, sagte Christian Sauter.