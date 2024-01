Watchlist-Aktie der Woche: problemloser Aixtron-Ausstieg

Liebe Leser, liebe Leserinnen,

im vergangenen Jahr hatte das Team der Techaktien-masterclass eine Reihe von Umschichtungen durchgeführt, um beide Masterclass-Depots noch besser auf Rendite zu trimmen. Dazu gehörten – neu – kurzfristige Gewinnmitnahmen von halben Positionen wie bei Coinbase. Leser konnten aufgrund der überaus schnellen Kurssteigerungen in wenigen Wochen einen hohen zweistelligen Gewinn absichern und liegen mit der Restposition aktuell über 100% im Gewinn.

Neu ist auch, dass das Team der Techaktien-masterclass verstärkt auf strategische Gewinnmitnahmen wie bei Aixtron setzen – eine kleine Abkehr von der ursprünglichen „buy and hold“-Strategie. Vor 14 Tagen empfahl das Team der Techaktien-masterclass Ihnen, das Aixtron-Papier zu Kursen oberhalb von 37 Euro zu veräußern und Leser, die der Empfehlung gefolgt sind, konnten problemlos aussteigen und den Gewinn mitnehmen. Wie bereits beschrieben, war der Verkauf rein strategischer Natur (Rückschlagrisiko) und keinesfalls ein Votum gegen Aixtron oder dem zugrundeliegenden Markt. Das Team der Techaktien-masterclass hält nach wie vor Aixtron für eine lohnende Investition; für das Team ging die 40%-Rally von Anfang November jedoch zu schnell. Daher der Ausstieg und die Wiederaufnahme auf die Watchlist, bevor ein Überhang zu Verkaufsdruck führt und die Aktie wieder stärker zurückfällt.

Es ist sehr gut vorstellbar, dass die Aixtron-Aktie in wenigen Monaten zurück in das Masterclass-Depot wandert. Der Halbleitermarkt hat langfristig ausgezeichnete Perspektiven und Aixtron mit Dr. Grawert und Dr. Danninger die richtige Führungsspitze, um die guten Vorgaben in Gewinne umzumünzen. Dr. Danninger hat vor wenigen Wochen weitere Aixtron-Aktien gekauft, ein Zeichen dafür, dass er Vertrauen in das Unternehmen und die Aussichten hat. Sollten Neu-Informationen folgen, die einen Wiedereinstieg rechtfertigen, wird das Team der Techaktien-masterclass Sie informieren. Aufgrund der aktuellen Rückschlagsgefahr bleibt es jedoch bei der Einschätzung, dass es zunächst an der Seitenlinie bleiben sollten.

