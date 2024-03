Watchlist Aktie der Woche Tetra Technologies: Der Turnaround scheint zu gelingen

Liebe Leser, liebe Leserinnen,

in die Aktie von Tetra Technologies zu investieren, war in den vergangenen zwei Jahren keine gute Idee, denn das Unternehmen war hoch verschuldet und hatte massive Probleme mit seiner Profitabilität. Der Vorstand reagierte mit harten Sparmaßnahmen und verkaufte alle Aktivitäten, die nicht zum profitablen Kerngeschäft gehörten. Dadurch konnte die Schulden von über 843 auf 158 Millionen US-Dollar reduziert werden.

Nun konzentriert sich Tetra Tech wieder ausschließlich auf das Wassermanagement und auf Flüssigkeitslösungen. Bedarf an diesen Lösungen besteht vor allem bei der Förderung von Öl und Gas. Obwohl alle anderen Bereiche verkauft wurden legte der Umsatz im Geschäftsjahr 2022 von 388 auf 553 Millionen US-Dollar zu und man schrieb auch endlich wieder schwarze Zahlen. In 2023 setzte sich diese positive Entwicklung in allen Bereichen fort.

Allerdings hatten die Anleger mehr erwartet. Das führte zunächst zu Enttäuschungen und schließlich dazu, dass die positiven Aspekte und die erzielten Fortschritte völlig ignoriert wurden. Doch die Ignoranz der Anleger ändert nichts daran, dass der Umsatz im dritten Quartal 2023 um zwölf Prozent stieg und das Ergebnis je Aktie von 0,00 auf 0,04 US-Dollar gesteigert werden konnte. Besonders deutlich zeigt sich der gelingende Turnaround beim freien Cashflow. Diese verbesserte sich von minus 20,5 auf plus 41,1 Millionen US-Dollar. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet das Management mit einem Umsatzanstieg von acht Prozent und einem Gewinnsprung von 30 Prozent auf 0,34 US-Dollar je Aktie. Daraus errechnet sich ein KGVe von 11,7, was für ein Wachstumsunternehmen niedrig ist.

Zum eigenen Wachstum kommen interessante Partnerschaften u.a. mit ExxonMobil, KMX Technologies und Hyrec Holdings hinzu. Für diese Unternehmen soll Tetra Technologies das komplette Wassermanagement inklusive Recycling übernehmen. Bedeutsam ist dabei auch, dass in Texas, wo das große Permian Basin liegt, derartige Lösungen für alle Öl- und Gasproduzenten in Kürze verpflichtend sein werden. Schon in wenigen Monaten dürfte Tetra Tech deshalb sehr viele neue Kunden haben, bessere Preise für sich aushandeln können und so die eigene Profitabilität weiter steigern können.

Das Team des Hypergrowth-Aktien Börsendienstes nimmt die Aktie, die derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 511,08 Millionen Euro kommt und damit knapp unser Einstiegskriterium erfüllt, deshalb neu in ihre Watchlist auf.

