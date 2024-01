Watchlist-Aktie der Woche: Paypal - Überraschungsieger 2024?

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings Inc.":

Liebe Leser, liebe Leserinnen,

2023 war nicht das Jahr der Paypal-Aktionäre. In der Spitze fiel das Papier gegenüber dem Jahresstart nahezu 30% zurück, bevor sich einige Investoren fast schon erbarmten und zugriffen. Zum Jahresende stand dann „nur“ ein Minus von 14% auf dem Performance-Zettel, doch damit konnte Paypal nicht einmal ansatzweise das Tempo des steigenden Nasdaq mitgehen.

Mit aktuell -8% ist die Paypal-Aktie das einzige Papier auf der Beobachtungsliste, dass sich bislang nicht als „Masterclass“ zeigen konnte. Dass die Aktie trotz des mehrmonatigen Minus noch nicht von der Liste gestrichen wurde, hat jedoch einen handfesten Grund. Das Team der Techaktien-masterclass glaubt nach wie vor, dass das Papier deutlich unter Wert gehandelt wird. Die operative Entwicklung war im vergangenen Jahr nicht beeindruckend aber auch nicht katastrophal. Immerhin schaffte der Zahlungsanbieter Wachstum im hohen einstelligen Bereich und auch die operativen Gewinne stiegen weiter.

Für die erfolgsverwöhnten Paypal-Aktionäre kann dies jedoch mit Blick auf frühere Wachstumsraten zu wenig gewesen sein. Doch wer sich aus der Aktie rausspülen ließ, könnte dies bereits in diesem Jahr bereuen. Denn mit dem neuen CEO Alex Chriss an Bord weht ein frischer Wind durch die Paypal-Büros. Chriss ist zwar offiziell erst seit 4 Monaten im Amt, hat aber die Führungsriege bereits gehörig umgekrempelt. Der neue Manager kommt ohne Vorschusslorbeeren und übernimmt einen Konzern, der im Vergleich zu früher auch nach den letzten Zugewinnen noch günstig bewertet ist.

Und Chriss hat einen schönen Trumpf. Denn Paypal führt in diesem Jahr „Buy now, pay later“ ein. Dies könnte der Hebel zu alter Stärke werden. Unterstützend dafür hat Paypal auch noch einen Stable-Coin – also quasi den digitalen Paypal-Dollar eingeführt, der schon jetzt auf eine Marktkapitalisierung von 300 Mio. US-Dollar kommt. Diese Kombination hat das Potenzial, die Paypal-Aktie zu altem Glanz zu führen. Das Team der Techaktien-masterclass wird die Entwicklung ganz genau beobachten und wäre nicht überrascht, wenn am 7. Februar bei Zahlenvorlage Paypal starke Ergebnisse und einen vielversprechenden Ausblick verkündet. Letztendlich hat aus Ansicht des Teams der Techaktien-masterclass die Paypal-Aktie sogar das Potenzial, Überraschungssieger 2024 zu werden.

