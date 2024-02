Watchlist Aktie der Woche First Majestic Silver: Wie andere Silberaktien gerade recht unbeliebt

Liebe Leser, liebe Leserinnen,

es gibt nur sehr wenige Minenunternehmen, die das Silber als ihr Hauptprodukt fördern, denn für die meisten Bergbaukonzerne ist das Silber nur ein Beiprodukt. First Majestic Silver ist eines von ihnen. Das Unternehmen hat sich frühzeitig auf den Abbau des weißen Edelmetalls konzentriert und im Lauf der Zeit eine ganze Reihe von Silberminen in Mexiko erworben und diese modernisiert oder wieder in Produktion gebracht.

Von seinen Höchstständen ist der Aktienkurs derzeit meilenweit entfernt und selbst der Kurs zu dem das Team des Hypergrowth Börsendienstes die Aktie im Sommer des letzten Jahres in das Musterdepot aufgenommen hat, ist derzeit um mehr als 21 Prozent unterschritten. Das liegt vor allem am Silberpreis. Ihn bewerten die Anleger aktuell etwas merkwürdig, denn schon im Jahr 2023 war der Silbermarkt in einem Defizit. Es wurde also mehr Silber nachgefragt als von den Minen gefördert wurde.

Auch im laufenden Jahr rechnet das Silver Institut mit einem Defizit. Es soll zwar geringer ausfallen als in 2023 bleibt aber ein Defizit. Trotzdem fällt der Preis, während das Gold noch vor wenigen Wochen ein neues Allzeithoch ausgebildet hat. An dieser Stelle wird auch durch das Gold-Silber-Verhältnis sehr gut deutlich, wie spottbillig das Silber derzeit ist, denn das Ratio liegt bei rund 90. Das heißt, es müssen 90 Unzen Silber aufgewendet werden, um eine Unze Gold zu kaufen.

Geologisch ist das Silber in den oberen Schichten der Erdkruste etwa 17 Mal häufiger anzutreffen als das Gold. Das geologische Verhältnis müsste daher bei 17 liegen. In den 1990er und 2000er Jahren lag das Verhältnis im Bereich zwischen 50 und 55. Verglichen mit diesen Zeiten ist das Silber heute somit nochmals deutlich preiswerter geworden.

Diese seltsame Preisbewegung vollzog sich vor dem Hintergrund, dass das Gold nur gefördert wird, um es anschließend im Tresor zu horten. Das Silber hingegen wird in der Industrie verbraucht. Sie steht heute für rund 50 Prozent der Nachfrage. Die andere Hälfte der Nachfrage besteht aus den Investoren und der Schmuckindustrie. Letztere hatte im vergangenen Jahr einen normalen Silberbedarf. Doch die Nachfrage nach Silber zu Anlagezwecken brach dramatisch ein. In Deutschland war der Einbruch ganz besonders extrem, denn die Silberkäufe der Investoren gingen um 75 Prozent zurück.

Kehrt diese Nachfrage wieder in den Markt zurück, dürften der Silberpreis und mit ihm die Gewinne der Minen schnell wieder deutlich ansteigen. Aus antizyklischer Sicht ist deshalb auch First Majestic Silver weiterhin sehr interessant.

