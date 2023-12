Watchlist-Aktie der Woche: Carvana: Trügerische Kursverdopplung

Liebe Leser, liebe Leserinnen,

High Growth-Aktien waren zuletzt der Renner an der Börse. Eine Vielzahl wachstumsstarker Unternehmen konnte seinen Börsenwert in kurzer Zeit deutlich steigern. Das ist wenig verwunderlich, denn bekanntermaßen steigt die Lust auf chancenreichere Papiere, wenn die Zinsen eher fallen als steigen. Doch wenn die Flut alle Boote hebt, dann ist Vorsicht angebracht. Denn nicht jedes Unternehmen verdient die Zugewinne gleichermaßen. Der Analyse zufolge gehört die Watchliste-Aktie Carvana zu den Papieren, bei denen die Risiken nicht mehr richtig eingepreist sind. Das Plus von knapp 100% seit Aufnahme auf die Watchlist zeigt nur augenscheinlich die verbesserten Aussichten des Unternehmens.

Stammleser wissen, dass Carvana in den vergangenen Quartalen operativ klar überzeugen konnte. Die Kennzahlen haben auch verdient zu Kurssteigerungen geführt, doch in den vergangenen Wochen hat sich die Visibilität auf die künftige Geschäftsentwicklung stark eingetrübt. Jüngste Daten deuten auf eine klare Verschlechterung der Verbraucher-Kreditqualität in den USA hin. Carvana wird davon doppelt betroffen sein. Denn das bedeutet zum einen, dass das Neugeschäft im kommenden Jahr schwach verlaufen dürfte. Das noch viel größere Problem ist jedoch das gestiegene Ausfallrisiko bestehender Kredite. Hier ist inzwischen eine Situation eingetreten, in der der (Rest-)Wert des Autos schneller abnimmt als die Kredithöhe.

Die Tech-Aktien-Masterclass weist darauf hin, dass der Kern der Überlegung hauptsächlich darin bestand, dass Carvana seine Solvenz, bzw. die Möglichkeit einer einfachen Kapitalbeschaffung beweisen kann. Das Zinstop vor Augen sprach für ein gutes Timing. Diese Idee ging zunächst auch auf – doch mittlerweile steigen die Risiken wieder. Nach dem Kursverdoppler ist aus redaktioneller Sicht das Chance-Risiko-Verhältnis maximal nur noch ausgeglichen und es besteht keine Chance auf eine baldige Aufnahme in das Masterclass-Potenzial-Depot. Daher wird die Aktie von der Beobachtungsliste zunächst wieder gestrichen. Leser, die sich die Aktie bereits ins Depot gelegt haben, sollten einen Ausstieg erwägen.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Carvana-Analyse von 22.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Carvana jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Carvana Aktie

Carvana: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...