Watchlist-Aktie der Woche: Aixtron mit Kurskorrektur

erst vor wenigen Wochen hatte das Team der Techaktien-masterclass Ihnen den Verkauf der Masterclass-Aktie Aixtron empfohlen, mit dem Hinweis, dass das Papier des Chip-Unternehmens mit 75% Wahrscheinlichkeit einen Rücksetzer hinnehmen muss. Heute zeigt sich, dass das Team da ein gutes Händchen hatte, denn der wahrscheinliche Rücksetzer kam tatsächlich. Nachdem die UBS-Analysten quasi ins gleiche Horn bliesen, fiel die Aktie im hohen Tempo nach unten und notierte zwischenzeitlich über 15% unter dem Dezember-Hoch. Damit hat sich das Chartbild merklich eingetrübt. Das Team der Techaktien-masterclass geht deshalb davon aus, dass die Aixtron-Aktie in einem durchwachsenen Markt weiter unter Druck stehen wird und nimmt an, dass das Papier auch noch einmal die 30 von unten sehen wird.

Trifft die Erwartung zu, wird das Team der Techaktien-masterclass Ihnen voraussichtlich den Wiedereinstieg empfehlen. Dies ist abhängig von aktualisierten Zahlen und die Prognose des Unternehmens, die für den 29. Februar erwartet wird. In der aktuellen UBS-Analyse wird eine zu hohe Wachstumserwartung des Marktes befürchtet. Das wiederum birgt Enttäuschungspotenzial, das die Aktie belasten dürfte. Das Team der Techaktien-masterclass sind keine Bankanalysten und möchten die Skepsis nicht mit Zahlen bewerten, sehen jedoch auch die Fülle guter Nachrichten in den letzten Wochen 2023, die der Aktie massiv Auftrieb gaben. Es ist also gut möglich, dass die Erwartungen der Realität weggelaufen sind.

Was das Team aber für einen – oder besser DEN – Trumpf von Aixtron sieht, ist die G10 GaN-Technologie, welche die Marge bis 2026 auf 18% steigern soll. Die UBS erwartet für Aixtron in diesem Jahr Umsätze in etwa auf Vorjahresniveau, während der Konsens ein zweistelliges Wachstum unterstellt. Sollte die Wahrheit irgendwo in der oberen Hälfte dieser beiden Erwartungen liegen – wovon das Team der Techaktien-masterclass ausgeht – und Aixtron dank der neuen Produktionsmöglichkeiten eine Margenverbesserung Richtung 18% zeigen, sind Kurse unter 30 Euro klar zu niedrig. Aktuell bietet sich also noch kein Einstieg an; das Team der Techaktien-masterclass geht heute aber auf Basis eigener Analyse davon aus, dass ein Einstieg im Zuge der 2024er Prognose ein sehr gutes Chance-Risiko-Verhältnis bieten wird.

