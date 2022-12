Waste Management: die Müll-Party könnte jetzt richtig losgehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Waste Management":

Symbol: WM ISIN: US94106L1098

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des Müllgiganten legte im Laufe des vergangen Halbjahres rund 12 Prozent zu und formiert sich nach einem Rücksetzer etwas oberhalb des 20-Tagedurchschnitts. Die nächste Rallye könnte in Kürze starten.

Meine Expertenmeinung zu WM

Meinung: Der US-Entsorger Nummer 1 betreibt Recycling-Anlagen und Deponien und legte 2021 mit einem Umsatzplus von 17.83 und einem Gewinnplus von 21.88 Prozent eine Duftmarkte an den Markt und auch das laufende Jahr läuft bislang prächtig. Der Vorstand des Unternehmens aus Houston in Texas hat ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 1,5 Milliarden USD und eine Erhöhung der geplanten vierteljährlichen Dividendenrate genehmigt. Der vierteljährlichen Dividendensatz soll von 65 Cent auf 70 Cent pro Aktie steigen.



Setup

Mögliches Setup: Wir setzen den Trigger über der letzten Tageskerze und den Stopp Loss darunter. Kursziel ist das Pivot-Hoch vom 14. November. Die nächsten Quartalszahlen stehen erst am 25. Januar 2023 auf der Agenda, so dass auch ein längerer Swingtrade denkbar wäre. Börsentäglich gibt es coole Setups im Traders Live Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in WM.

Veröffentlichungsdatum: 09.12.2022

