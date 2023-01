Wasserstoff und Uran für den Klimawandel

Wasserstoff könnte sich zu einer Energiequelle für die Zukunft entwickeln. Aktuell sind auch Kernkraftwerke notwendig

Vor mehr als 150 Jahren schrieb Jules Verne, dass das Wasser die Kohle der Zukunft sei. Wasser, das durch elektrischen Strom zerlegt wird, sei die Energie von morgen. Wasser also als das Öl des 21. Jahrhunderts. Mithilfe erneuerbarer Energien wie Wind- und Sonnenenergie Energie in beliebiger Menge herzustellen, ist noch ein Wunschtraum. Aber die Bestrebungen laufen, künftige Lieferanten werden gesucht und die Forschung wird vorangetrieben. In Deutschland wird die Zukunftstechnologie mit der nationalen Wasserstoffstrategie vorangetrieben. Besonders geeignet erscheint Wasserstoff für den Einsatz in der Industrie, im Lkw-, Schiffs- und Flugverkehr. Die nötigen Elektrolyseure für die Wasserstoffherstellung brauchen Platin. Dieses produziert beispielsweise Sibanye-Stillwater, neben Palladium und Gold. Die Projekte des Unternehmens liegen in den USA und in Afrika.

Die Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen ist das Ziel. Doch um Wasserstoff als Ersatz für Gas, Öl und Kohle einsetzen zu können, da ist es noch ein weiter Weg. Ein Rohstoff, der neben Platin, für die Energiegewinnung eine bedeutende Rolle spielt, ist Uran. Atomkraftwerke sind wieder attraktiver geworden, nicht zuletzt durch die Energiekrise in Europa. Der Uransektor lebt wieder auf, besonders auch in den USA. Dort versucht man die Abhängigkeit von ausländischen Uranimporten zu verringern. So erlebt die US-Atomindustrie den größten Schub seit Jahrzehnten und viele Anti-Atomkraft-US-Staaten haben einen großen politischen Kurswechsel vollzogen. Da profitieren Urangesellschaften wie etwa Consolidated Uranium. Consolidated Uranium besitzt in Kanada, Australien und Argentinien Uranliegenschaften. In Cororado und Utah kommen noch früher produzierende Uran- und Vanadium-Minen dazu.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sibanye-Stillwater (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/) und Consolidated Uranium (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/consolidated-uranium-inc/).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.