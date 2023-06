Auch Wasserstoff gehört zur Klimawende

Bereits 1839 wurde das grundlegende Prinzip des Wasserstoffs entdeckt. Seit 1960 wird intensiv an der Nutzung geforscht

In den 2030er Jahren sollen Flugzeuge, die Industrie und Kraftwerke mit grünem Wasserstoff betrieben werden, so die Hoffnungen. In Bayern plant man die erste Wasserstoffleitung schon für Ende 2025. Erdgasleitungen sollen in der bayerischen Hauptstadt München Stück für Stück auf Wasserstoff umgewidmet werden. Noch ist alles im Versuchsstadium, aber ein wachsendes Wasserstoffnetz wird eifrig geplant. Noch ist es auch teuer aufgrund der Umwandlungsverluste grünen Wasserstoff zu nutzen. Doch mit Wasserstoff können, so hofft man, auch die Nischen bedient werden, in der Strom nicht bedient. Da Bayern eine energieintensive Industrie besitzt, setzt man auf Wasserstoff. Günstigen Wasserstoff gibt es derzeit etwa in Tunesien, daher stehen internationale Importrouten im Blickpunkt. Dass sich in Sachen Wasserstoff und Brennstoffzelle etwas tut, sah man auch auf der Air Show in Paris, wo ein Münchner Triebwerkhersteller seinen Brennstoffzellenantrieb vorgestellt hat. Schon ab 2035 soll auf kürzeren Strecken der Luftverkehr elektrifiziert werden. Notwendiger Rohstoff ist das Platin, dies hat beispielsweise der Produzent Sibanye-Stillwater in seinen Projekten. Diese enthalten Platin, Palladium, Gold und sie liegen in Südafrika sowie in Nord- und Südamerika. Auch bei den Batteriemetallen engagiert sich das Unternehmen.

Zu den wichtigen Rohstoffen für die modernen Technologien gehören natürlich Lithium (Lithium-Ionen-Batterien) und auch Nickel und Seltene Erden. Eine Gesellschaft, die sich um die Rohstoffe für die grüne Zukunft kümmert, ist Green Shift Commodities. Seltene Erden, Phosphate, Nickel und Uran sind die Rohstoffe im Boden. Hauptprojekt ist das Berlin-Projekt in Kolumbien. Ein Lithium-Projekt befindet sich in Argentinien.

