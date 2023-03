Wasserstoff als Hoffnungsträger

Zum wichtigsten Energieträger der Zukunft könnte sich Wasserstoff entwickeln. Große Wasserstoffprojekte werden jetzt gestartet

Vor allem China konzentriert sich auf die Erzeugung von Wasserstoff. Aber auch die USA und Deutschland fördern Wasserstoffprojekte. Ab 2023 pumpt Deutschland rund 30 Millionen Euro in vier Wasserstoffprojekte in Namibia. Es klingt ja zu schön, Wasserstoff erzeugt kein CO2 und er verbrennt sauber zu Wasser. Diverse Industriezweige prüfen den Umstieg auf Wasserstoff, um mit ihren Klimabilanzen zu glänzen. Vor allem die Stahl- und Chemieindustrie könnte mit Wasserstoff Kohle oder Erdöl ersetzen. Im Verkehrsbereich ist Wasserstoff besonders im Schwerlast- und Fernverkehr sowie im Flug- und Schiffsbereich eine mögliche Option. Doch vorerst ist Wasserstoff noch ein eher rares Gut. Um Wasserstoff herzustellen sind die Elektrolyseure nötig, für die Platin der entscheidende Rohstoff ist. Platin wird zum Beispiel, neben Palladium und Gold, von Sibanye-Stillwater produziert. Die Betriebe liegen in den USA und in Afrika. Auch in Sachen Batteriemetalle engagiert sich das Unternehmen.





Ein weiterer wichtiger Rohstoff, der für die Batterien in der Elektromobilität, bei erneuerbaren Energien und dazu bei tragbaren Elektrogeräten gebraucht wird, ist das Lithium. Dazu gehört unbedingt die Weiterentwicklung der Technologie der Lithium-Ionen-Batterien. hier hat etwa Li-Metal eine starke Position eingenommen. Lithiumanoden und das Lithiummetall plant die Gesellschaft günstig und in großen Mengen herzustellen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Li-Metal (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/li-metal-corp/) und Sibanye-Stillwater (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.