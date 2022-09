Wasserstoff-Aktien – „Es ist schon ein ziemlicher Rollercoaster“

2020 war das Jahr der Wasserstoff-Aktien. Ein unfassbarer Hype führte zum Beispiel zu einer Versiebenfachung des Aktienkurses von Plug Power. Eine deutliche Überbewertung der Branchenaktien war die Folge. Dann kam es zum tiefen Fall. War’s das nun?

Quelle: unsplash.com

Arnd-Rüdiger Schwarz ( ARMEGAS ) kennt sich mit Energie-Aktien aus – sein Steckenpferd sind Unternehmen, die in der Wasserstoff-Wertschöpfungskette tätig sind. Die beiden Schwergewichte in seinem wikifolio Investment in Wasserstoff Aktien sind folgerichtig zwei Unternehmen aus der Branche: Bloom Energy und Plug Power .

+252,0 % seit 11.09.2018

+4,3 % 1 Jahr

0,89× Risiko-Faktor

EUR 14.188.482,12 investiertes Kapital

Benchmarks für Intraday nicht verfügbar20192020202120220200400-200 Sonntag, 14. Juni 2020 +125,87 % DAX-0,18 % KennzahlenØ-Perf. pro Jahr: 37,4 Prozent

Obwohl die Zinswende den Aktienmärkten übel mitspielt, hat Schwarz sein wikifolio unbeschadet durch den laufenden Bärenmarkt manövriert. Auf Jahressicht steht sogar ein Plus von 5,8 Prozent zu Buche. Diversifikation dürfte sein Schlüssel zum Erfolg gewesen sein. Das sagt er dann auch im Video-Interview mit Jessica Schwarzer: „Wer in Wasserstoff-Aktien investiert, sollte diversifizieren“. Denn „es ist schon ein ziemlicher Rollercoaster“. Im Gespräch erklärt er außerdem, welche Unternehmen die Wasserstoff-Branche ganz allgemein zu bieten hat, wie sich die Zinswende auswirkt und vieles mehr. Reinschauen! Es lohnt sich.

Wasserstoff-Aktien: Zukunft der Mobilität oder Geldverbrenner?

Jessica Schwarzer spricht mit wikifolio Trader Arnd-Rüdiger Schwarz über die Wasserstoff-Branche und sein wikifolio.

Auf den Geschmack gekommen?

Mehr Interviews mit wikifolio Tradern gibt's auf Spotify als Podcast - powered by Börsenradio. Viel Spaß dabei!

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

Disclaimer − Wichtiger rechtlicher Hinweis

wikifolio Financial Technologies AG hat alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, um sicher zu stellen, dass die auf wikifolio.com bereitgestellten Informationen zur Zeit der Bereitstellung richtig und vollständig sind. Dennoch kann es zu unbeabsichtigten und zufälligen Fehlern gekommen sein, für die wir uns entschuldigen.