Was wir von der COP27 hören wollen

Von Amarachi Seery, Sustainability Analyst bei Janus Henderson Investors

14. November 2022

Im Vorfeld der COP27 wurden mehrere Berichte veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass die weltweiten Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels nicht ausreichen, um die Klimakrise zu bewältigen. Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) stellt fest, dass es keinen „glaubwürdigen Weg zur Erreichung von 1,5 Grad Celsius gibt“. Ich bin jedoch seit fast 15 Jahren im Nachhaltigkeitsbereich tätig und würde diese Arbeit nicht machen, wenn ich nicht an das allgemeine Wohl unseres Planeten und der Menschenglauben würde. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass Lösungen für die größte Bedrohung der Menschheit gefunden werden können. Hoffentlich konzentriert sich die COP27 auf folgende Bereiche:

Die 1,5-Grad-Marke halten: Die einzelnen Länder müssen über ihre eigenen Zusagen hinauswachsen, um das Ziel von 1,5°C zu erreichen. Zu sehen, wie führende Staatsoberhäupter einen bedeutenden Wandel herbeiführen, würde insbesondere das Vertrauen bei den jüngeren Generationen stärken, die zunehmend ihre Verärgerung über die vermeintliche Untätigkeit bei der Bekämpfung des Klimawandels zum Ausdruck bringen.

Reduzierung der mit dem Klimawandel verbundenen gesundheitlichen Folgen: Der Lancet Countdown zu Gesundheit und Klimawandel zeigt, wie sich der Klimawandel negativ auf die Gesundheit der Menschen weltweit auswirkt, einschließlich der Zunahme von Problemen wie Hunger und Krankheitsübertragung.

Der Lancet Countdown zu Gesundheit und Klimawandel zeigt, wie sich der Klimawandel negativ auf die Gesundheit der Menschen weltweit auswirkt, einschließlich der Zunahme von Problemen wie Hunger und Krankheitsübertragung. Anpassung: Die mit dem Klimawandel verbundenen schwerwiegenden sind bereits spürbar. Die Überschwemmungen in Pakistan, die Dürren in Europa und China, die 40°C-Hitze in England und die Stürme der Kategorie 5 in der Karibik und in Nordamerika sind nur einige Beispiele dafür. Eine Anpassung ist jetzt unerlässlich und bietet den Unternehmen weltweit die Möglichkeit, einen Beitrag zur besseren Stabilität des Planeten zu leisten. Die Adaptation Agenda von Sharm-El-Sheikh wird sich auf der COP27 mit diesem Thema befassen.

