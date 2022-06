Was tut sich in der Schweiz in Sachen Gold

Die Schweiz hat das erste Mal seit dem Ukraine-Krieg wieder Gold aus Russland importiert

Im Mai wurden mehr als drei Tonnen Gold aus Russland in die Schweiz verschifft. Dies steht für rund zwei Prozent der schweizerischen Goldimporte, wobei die Schweiz das wichtigste Raffineriezentrum ist. Da scheint eine Veränderung eingetreten zu sein, denn nach der russischen Invasion war Gold aus Russland tabu. Noch im März weigerten sich mindestens zwei große Goldraffinerien russische Barren einzuschmelzen, dabei wäre es erlaubt gewesen. In der Schweiz gibt es vier große Goldraffinerien (MKS PAMP SA, Metalor Technologies SA, Argor-Heraeus SA und Valcambi SA), die für zwei Drittel der weltweiten Goldverarbeitung stehen. Diese ließen nun verlauten, sie hätten das Gold nicht angenommen. Auf jeden Fall wirbelt der Tabustatus des russischen Goldes Einiges durcheinander.

Preislich befindet sich Gold immer noch in einer Seitwärtsbewegung. Doch ein neuer Trend könnte sich bald abzeichnen. Wie Fed-Chef Powell kürzlich betonte, sei die Fed bedingungslos bereit der Inflation Paroli zu bieten. Die Zinsen könnten durch die Fed bis auf vier Prozent angehoben werden. Damit wird eine Rezession in den USA immer wahrscheinlicher. Für den Goldpreis sollte diese Entwicklung zuträglich sein und vielleicht zu der längst fälligen Trendwende führen. Denn nachdem diesen Monat eine Inflationsrate von 8,6 Prozent in den USA festgestellt wurde, ist das Thema Rezession in den Köpfen der US-Bürger angekommen. Da sollte als nächster Schritt das Thema Absicherung mit Gold folgen. Um von einem steigenden Goldpreis zu profitieren, kann mit einem Hebel auf die Werte von Goldunternehmen gesetzt werden. Dies wären zum Beispiel Skeena Resources oder CanaGold Resources. Skeena Resources wird die früher produzierende Gold-Silber-Liegenschaft Eskay Creek in British Columbia wieder zum Leben erwecken. CanaGold Resources besitzt ebenfalls in British Columbia das aussichtsreiche New Polaris Projekt.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Skeena Resources (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/).

