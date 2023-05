Was lässt der VIX-Index in der nächsten Zeit für die Kurse der Aktien-Indizes erwarten?

Sehr geehrte Leser*innen,

VIX-Index:

Der VIX-Index stieg in der letzten Handelswoche bis 20.81 Punkten an und schloss am Freitag, dem 26.5.2023 bei 17.95 Punkten.

Somit befindet sich der VIX an der X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei 18.12 Punkten.

Mit dem letzten Tiefpunkt am 1.5.2023 bei 15.53 Punkten wurden die X-Sequentials Kurszielzonen bei 15.10 Punkten bis 14.50 Punkten und 14.65 Punkten bis 13.55 Punkten nicht erreicht. Erfahrungsgemäß ist, nach einem solchen Kursverhalten, ein Kursanstieg (alternativ nach einem seitwärts Verlauf), das Erreichen der zuvor genannten Kurszielzonen zu einem späteren Zeitpunkt zu erwarten.

Auf den 13.6.2023 fällt ein X-Sequentials Zeitziel. Sollte der VIX bis zu diesem Zeitziel mindestens den Widerstandsbereich bei 22.20 Punkten bis 23.35 Punkten erreichen, dann wäre nach diesem Zeitziel am 13.6.2023 ein Kursrückgang bis zu den o.g. Abwärtszielen bei 15.10 Punkten bis 14.50 Punkten und 14.65 Punkten bis 13.55 Punkten zu erwarten.

Die Aktien-Indizes, wie der DAX40 Index, würden infolgedessen im Juni 2023 ein Korrekturtief ausbilden und es wäre bei den einzelnen Aktienindizes ein weiterer Kursanstieg über den Juni 2023 hinaus zu erwarten (Als Arbeitshypothese wird derzeit davon ausgegangen, dass der DAX-Index im Juni 2023 einen Hochpunkt ausbildet, wobei dieses auch für die restlichen Aktien-Indizes gilt, die Sie im X-Sequentials Trading Börsenbrief finden).

Als Regel für den VIX gilt:

Ein steigender VIX-Index geht mit fallenden Kursen bei den Aktien-Indizes einher. Hingegen bedingt ein fallender VIX steigende Aktienkurse und damit steigende Kurse bei den Aktien-Indizes.

In der nächsten Handelswoche ist zu beobachten, ob die VIX Kurse klar unterhalb der X-Sequentials Abwärtstrendmarke bei 18.12 Punkten notieren oder nicht.

Sollten die Kurse klar unterhalb von 18.12 Punkten notieren, dann lassen sich bis zum Zeitziel Mitte Juni 2023 tiefere Kurse beim Volatilität-Index bis maximal 13.55 Punkten erwarten. Dieses würde zugleich mit einem Hochpunkt, gefolgt von einer größeren Abwärtsrichtung bei den Aktienindizes mit einhergehen.

Notieren die Kurse jedoch klar oberhalb von 18.12 Punkten, dann ist der Rückschluss zu ziehen, dass bei den Indizes im Juni 2023 ein Zwischentief ausgebildet wird, gefolgt von einem weiteren, mehrmonatigen Kursanstieg.

VIX-Index 1 Tages X-Sequentials Chart:

