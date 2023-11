Was ist der X-Sequentials Trading Börsenbrief?

Sehr geehrte Damen und Herren,

der X-Sequentials Trading Börsenbrief stellt Analysen, Kursprognosen und Handelssignale für Aktien-Indizes, Zinsmärkte, Devisenpaare (Forex) und Rohstoffe auf Basis der X-Sequentials Chartanalyse Methode bereit.

Die X-Sequentials Chartanalyse Methode ist bekannt aus dem Buch "Besser traden mit X-Sequentials".

Die Leser des X-Sequentials Trading Börsenbriefs erhalten diesen vom Urheber der X-Sequentials Chartanalyse Methode.

Der Börsenbrief wird seit 2008 wöchentlich publiziert.

Von 2008 bis 2021 erfolgte die Veröffentlichung auf www.Technische-X-Analyse.de.

Seit November 2021 wird der Trading-Börsenbrief auf Technical-Trading-Profits.com veröffentlicht.

Die Belieferung erfolgt per E-Mail und Abonnentenbereich.

Der Börsenbrief analysiert und beurteilt die Entwicklung nachfolgender Titel:

VIX, DAX40 Index, Dow Jones Industrial Index, Nasdaq 100 Index, Euro Stoxx 50 Index, CAC40 Index, FTSE 100 Index, All Ordinaries Index, Bund Future, 30 Years US-Treasury Bonds, US-Dollar Index, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, BTC/EUR, ETH/EUR, CRB-Index, Brent Crude Oil, Aluminium, Gold, Coffee (Kaffee), Silber und Wheat (Weizen).

Es werden jeweils Prognosen über den weiteren Entwicklungsverlauf formuliert.

Zudem werden jeweils Handelssignale veröffentlicht.

Das Alleinstellungsmerkmal des Börsenbriefs ist die X-Sequentials-Methode, die eine fortlaufende Analyse und Prognose über die anstehende Bewegungsrichtung ermöglicht.

Dieses ist mit keiner anderen Analysemethode möglich. Eine Ausnahme stellt die Elliott Wave Analyse Theorie dar.

Aufgrund dieser Besonderheit weist der X-Sequentials Trading Börsenbrief seit Jahren eine stabile und zuverlässige Performance auf. Dieses ist an der Performancekurve zu erkennen. Bislang sind keine nennenswerten Rücksetzer aufgetreten. Vielmehr steigt die Performancekurve stetig an.

Märkte im X-Sequentials Trading Börsenbrief:

https://technical-trading-profits.com/wp-content/uploads/2023/02/markteNew.png



X-Sequentials Trading Börsenbrief Musterdepot Performance:

https://technical-trading-profits.com/wp-content/uploads/2023/10/DevinSagePerfOkt23-1.png



Seit Januar 2012 wurden 1294 Handelssignale veröffentlicht. Davon waren 1020 Handelssignale Gewinner und 274 Handelssignale waren Verlierer.

Das ergibt eine Trefferquote von 78,88 %.

Das X-Sequentials Trading Börsenbrief mit Handelssignalen Musterdepot notiert am 16.10.2023 bei 185230 Punkten.

Der X-Sequentials Trading Börsenbrief von Devin Sage richtet sich an zielorientierte, finanzinteressierte und risikobereite Leser mit verfügbarem Kapital, um von kurz- bis mittelfristigen Kursbewegungen zu profitieren.

Der X-Sequentials Börsenbrief ermöglicht, fundierte Entscheidungen auf den Märkten zu treffen.

Link:

Hier geht es zum X-Sequentials Trading Börsenbrief

Mit freundlichen Grüßen

Devin Sage

www.Technical-Trading-Profits.com

X-Sequentials Trading Börsenbrief