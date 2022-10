"Was ich höre und sehe, stimmt mich nicht besonders optimistisch"

wikifolio Top Trader Richard Dobetsberger spricht im Interview mit dem Börsenradio über das herausfordernde Börsenumfeld und gibt einen Einblick in seine aktuelle Investmentstrategie.

Quelle: wikifolio.com

Sagenhafte 1.395 Prozent Wertzuwachs erzielte Richard Dobetsberger (Ritschy) mit seinem wikifolio UMBRELLA in den letzten zehn Jahren. Im aktuellen Interview mit dem Börsenradio spricht der wikifolio Trader über das herausfordernde Börsenumfeld und gibt einen Einblick in seine aktuelle Investmentstrategie und die Branchen, auf die er derzeit setzt. Sofort ins Auge springt da die Rüstungsindustrie. Rund die Hälfte des Portfoliovolumens nehmen derzeit Aktien wie Rheinmetall und Lockheed Martin ein. Danach gefragt antwortet Dobetsberger: „Ich bin Realist. Insbesondere im Westen ist es nötig die Verteidigungsausgaben zu erhöhen.“

