Was es mit dem Kupferpreis gerade auf sich hat

Aktuell erfreut der Kupferpreis die Anleger und Kupfergesellschaften

Beim Konjunkturmetall Kupfer haben sich die Nachfrageaussichten zum Guten gewandt. Die starken Daten aus den USA und vom größten Kupferverbraucher China haben das rötliche Metall verteuert. Chinas Kupferimporte sind im Juli auf knapp 470.000 Tonnen angestiegen, dies ist im Vorjahresvergleich ein Plus von mehr als neun Prozent. Ebenso könnten die Daten aus China, die bald zum Thema Investitionen, Hauspreise und Industrieproduktion erwartet werden, wirken. Zudem sind die Kupferbestände in LME-registrierten Lagern niedrig. Auch dies unterstützt den Kupferpreis. Der zuletzt schwächere US-Dollar sorgt zudem für eine steigende Beliebtheit bei Rohstoffen.





Und Kupfer sollte in den nächsten Jahren im Zuge einer wirtschaftlichen Ausweitung stärker nachgefragt werden, denn es ist ein entscheidendes Metall für die Weltwirtschaft. Insbesondere die Zunahme erneuerbarer Energien sowie die Elektromobilität brauchen verstärkt Kupfer in den nächsten Jahren. Dieses Potenzial darf nicht unterschätzt werden. Steigt die Nachfrage, dann steigt auch der Preis für das Metall, dies wiederum erhöht die Rendite von Kupferunternehmen und stärkt so die Aktienkurse. Anleger sollten bei der Auswahl von Kupfergesellschaften auf möglichst hochwertige Ressourcen und niedrige Produktionskosten achten. Auch ob ein Unternehmen schuldenfrei ist, beziehungsweise wie hoch die Schulden sind, ist von Interesse, ebenso die Frage, ob sich die Kupferprojekte in bergbaufreundlichen Regionen befinden. Zu den aussichtsreichen Gesellschaften mit Kupfer in den Projekten gehört Kutcho Copper. In British Columbia treibt das Unternehmen sein Kutcho Projekt voran. Eine äußerst positive Machbarkeitsstudie liegt bereits vor. Auch Torq Resources besitzt neben Gold Kupfer im Boden, dies in diversen Projekten in Chile. Hinter Torq Resources steht ein sehr erfolgreiches Management.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Kutcho Copper (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/kutcho-copper-corp/) und Torq Resources (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/torq-resources-inc/).





