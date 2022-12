"Was erlaube, Kuroda?!"

An diesem Donnerstag goss dann EZB-Chefin Lagarde weiteres Öl ins Feuer. Nicht nur erhöhte sie den Leitzins, um die erwarteten 0,5 Prozentpunkte, sie kündigte auch einen „langen Kampf gegen die Inflation“ an – also gegen jene Inflation, die sie sich so lange geweigert hatte, auch nur wahrzunehmen. Sie wolle die Zinsen signifikant und in konstantem Tempo weiter erhöhen. Da war es wieder, das vielgepriesene Erwartungsmanagement, wobei wiederum die bloße Ankündigung genügte, um schlechte Stimmung an den Aktienmärkten zu verbreiten. Als sich Lagarde dann auch noch zu der Aussage verstieg, die Notenbank müsse mehr tun, als die Märkte derzeit erwarteten, gab es für den DAX kein Halten mehr. Ein Tagesverlust von mehr als 3% war die Quittung. Noch ist allerdings nicht ausgemacht, wie ernst es der EZB-Chefin mit ihren Ankündigungen tatsächlich ist. Gut möglich, dass diese nur Teil ihrer verbalen Inflationsbekämpfung sind, die allerdings deutlich schlechter funktioniert als die Taten der Fed. Sollte Lagarde jedoch ernst machen, würde sie einen Scherbenhaufen in der europäischen Wirtschaft und ein Auseinanderbrechen der Eurozone billigend in Kauf nehmen.