Was Seltene Erden und Kalidünger miteinander zu tun haben

China ist der große Player am Rohstoffmarkt und verschärft nun Kontrollen bezüglich Seltener Erden und auch Kalidünger

Exporteure in China müssen Transaktionen für Seltene Erden melden, auch Importeure von beispielsweise Kalidünger. Die wirtschaftliche Sicherheit ist ein wichtiger Faktor in China. Auf der Exportmeldeliste sind Seltene Erden der einzige Artikel. In diesem Bereich ist China der größte Produzent weltweit. So hat China bereits den Export kritischer Metalle, die etwa wichtige Batteriebestendteile für Elektrofahrzeuge sind, eingeschränkt. Händler müssen nun Echtzeitberichte liefern. Die chinesische Handelskammer für Importeure und Exporteure von Metallen, Mineralien und Chemikalien sammelt die Daten und analysiert sie. Die Abhängigkeit von China wird sich kaum abstellen lassen, so kommen doch fast 70 Prozent der globalen Seltene Erden-Produktion von dort. Bei der weltweiten Verarbeitungskapazität sorgt das Land für rund 85 Prozent des globalen Anteils. So ist es kein Wunder, dass China neben Indien die Preise diktiert. Seltene Erden gibt es auch in den USA, zum Beispiel bei US Critical Metals. Die Projekte der Gesellschaft befinden sich in Nevada, Idaho und Montana. Neben Seltenen Erden besitzt US Critical Metals auch Lithium und Kobalt im Boden.

Wie entscheidend Kalidünger für den Anbau ist, hat auch China längst erkannt. Im Jahr 2022 wurden insgesamt etwa 67 Millionen Tonnen Kali produziert. 2021 waren es 77,9 Millionen Tonnen. Der Rückgang ist russischen Exportbeschränkungen und Sanktionen gegen Belarus, wichtigen Produzentenländern, geschuldet. Die Welt braucht Kali, das steht fest. Wer auf das Düngemittel setzen möchte, kann sich Millennial Potash anschauen. In Gabun, Afrika verfügt das Unternehmen über ein sehr aussichtsreiches Kaliprojekt.

