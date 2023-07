Was Motorsport und Trading gemeinsam haben

Weil Motorsport und Trading so gut zueinander passen, ist der Online-Broker IG Europe seit diesem Jahr offizieller Partner der DTM.

Wenn Schach Sport ist, dann ist es Trading erst recht. Gerade im Motorsport können sich Trader einige Inspirationen holen. Denn von Rennfahrern und Racing-Teams lassen sich so einige nützliche Dinge für den eigenen Wertpapierhandel abschauen. Das fängt bei den Grundlagen an. Um an den Märkten zu bestehen, bedarf es mentaler Stärke. Genau das zeichnet Spitzenfahrer aus. Sie erfassen Situationen blitzschnell und nutzen sich auftuende Chancen für Positionsverbesserungen. Zudem verfügen sie über ein hohes taktisches Gespür und gehen kalkuliert Risiken ein. Doch selbst der beste Rennfahrer wird ohne ein professionelles Team hinter sich auf Dauer keine Topplatzierungen belegen. Um auf das Siegerpodest zu kommen, braucht es ein Fahrzeug, das technologisch auf dem neusten Stand ist und eine eingespielte Crew, die den Piloten nach besten Kräften unterstützt – sowohl vor als auch während des Rennens und danach. Es sind also nicht nur die persönlichen Fähigkeiten, auf die es beim Traden ankommt, sondern auch auf die Kompetenz und den Leistungswillen des Rennstalls, also des Brokers, beziehungsweise der Handelsplattform.

IG und DTM: Eine perfekte Kombination

Analogien, auf die der Online-Broker IG bei seiner Kooperation mit der Motorsportserie DTM setzt. Seit Beginn dieser Rennsaison ist IG Europe offizieller Partner des auf der ganzen Welt beliebten Tourenwagen-Spektakels. Strategisches Ziel ist es, der Öffentlichkeit zu vermitteln, wie wichtig Sorgfalt sowie zuverlässige Handelsplattformen und finanzielle Bildung beim Trading sind.

Spitzentechnologie für Trader

Ohne funktionierende Technik kein Erfolg: Das gilt beim Trading wie beim Rennsport. Ein gutes Motorsportteam hat hochkarätige Ingenieure, Konstrukteure, Designer und Aerodynamiker, die das Optimale aus dem Wagen herausholen. Auch an der Börse und gerade beim Trading hängt der Erfolg in hohem Maß von der Geschwindigkeit sowie der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der Handelsplattform ab. Wie auf der Rennstrecke, so entscheiden auch an den Märkten teils Minuten oder gar Sekunden über Gewinn und Verlust. Umso wichtiger ist es, sich als Trader auf die technologische Kompetenz seines Brokers verlassen zu können. Für die richtige technische Performance sorgen bei IG Technologiechef Carlos Manuel und sein Team. Sie pflegen und entwickeln die mehrfach ausgezeichneten Handelsplattformen des Online-Brokers. Die Anwendungen sorgen für ein optimales Benutzererlebnis, schaffen den technologischen Rahmen für neuartige Finanzprodukte und den Zugang zu weltweit mehr als 19.000 handelbaren Basiswerten. Die Palette reicht von Aktien und Indizes über Währungen und Kryptos bis hin zu Rohstoffen, Gold und weiteren Handelsklassen.

Carlos Manuel ist Head of Technology bei IG Europe und erläutert: „Der Fahrer im Cockpit, also der Trader, muss erwarten können, dass er von den verschiedenen Teams und insbesondere vom technischen Supportnach besten Kräften unterstützt wird.“ Auch kleine Dinge wie der Reifenwechsel oder das Betanken müssten optimal funktionieren. Natürlich, so der IT-Manager weiter, könnte man die Reifen auch selbst wechseln oder den Sprit selbst nachfüllen – doch damit gewinne man keine Rennen. „Der Fahrer muss sich darauf verlassen können, dass die technischen Abläufe optimal funktionieren.“

Auf die richtige Strategie kommt es an

Erfolgreiche Motorsportteams verfügen über Experten, die den Fahrer optimal auf das Rennen vorbereiten, Informationen sammeln und alle möglichen Eventualitäten durchspielen. Die Rede ist von den Rennstrategen. Die Informationsbeschaffung übernehmen beim Team IG die Marktanalysten wie etwa Salah-Eddine Bouhmidi, Head of Markets bei IG Europe. „Wir analysieren auf Basis verschiedener Indikatoren und Modelle, welche Chancen und Risiken sich aus den Datenlage für die einzelnen Märkte ergeben könnten und entwickeln daraus Marktkommentare“, erklärt Bouhmidi. Er hat darüber hinaus die nach ihm benannten Bouhmidi-Bänder entwickelt, einen technischen Indikator zur Chartanalyse. Die Einschätzungen von Bouhmidi und seinem Analystenteam gibt es für IG-Kunden kostenlos auf zahlreichen digitalen Kanälen wie der IG-Plattform, im IG Podcast und auf dem YouTube-Kanal des Online-Brokers. Zudem geben die Analysten Interviews drehen Videos zu verschiedensten Themen, die die Marktteilnehmer aktuell interessieren. Um den Trader optimal auf den Handel vorzubereiten, bietet IG über die IG Academy zudem ein umfassendes Schulungs- und Weiterbildungsprogramm an.

Ein sicheres Gefühl haben

Wer öfters Motorsport-Events wie die DTM verfolgt, weiß, dass es schon öfter mal infolge von Regelverstößen und mangelnder Fairness zu Disqualifizierung gekommen ist. Damit es erst gar nicht dazu kommt, sollte ein guter Rennstall über Spezialisten verfügen, die sich mit den Spielregeln auskennen. Auch beim Wertpapierhandel gibt es zahlreiche rechtliche und regulatorische Vorschriften zu beachten. Dass alle Verpflichtungen eingehalten werden, dafür sind bei IG die Fachleute von der Compliance verantwortlich. Der Begriff Compliance bedeutet zu Deutsch so viel wie: „Handeln im Einklang mit geltendem Recht.“, Aufgaben sind demnach zum Beispiel, dass Informationen zu Produkten, ihren Funktionalitäten und Risiken den Anforderungen entsprechen, insbesondere so formuliert sind, dass der Kunde sie auch versteht, sie also für die Kunden transparent sind. Auf diese Weise dient die Compliance zwar auch dem Schutz des Unternehmens und der Mitarbeiter, aber insbesondere dem Schutz der Kunden.

Startfreigabe ist erfolgt

Wie gesehen, haben IG und die DTM viele gemeinsame Ideale. „Wir sind stolz, offizieller Partner einer so renommierten und weit über Deutschland hinaus bekannten Marke wie der DTM zu sein“, sagt Eren Eraslan, Head of Germany bei IG Europe GmbH. Auch Thomas Voss, ADAC-Motorsportchef, ist von der Zusammenarbeit überzeugt: „Wir begrüßen IG Europe als neuen Partner der DTM.“ Die DTM, so Voss, sei in diesem Jahr erstmals unter dem Dach des ADAC gestartet, womit eine Art Neubeginn erfolgt sei. „Wir freuen uns darauf, in diese neue Ära gemeinsam mit IG Europe zu starten.”

Traden birgt hohe Risiken.