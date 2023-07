PM 21Shares Research: Was die Kryptobranche nach dem Ripple-Urteil erwartet

Weekly Research Note KW 29

Was die Kryptobranche nach dem Ripple-Urteil erwartet

Von Leena ElDeeb und Karim AbdelMawla, Research Associates

Im Jahr 2020 bezichtigte die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC Ripple Labs, das Unternehmen hinter dem Zahlungsnetzwerk Ripple und der Kryptowährung XRP, des nicht registrierten Angebots und Verkaufs von Wertpapieranlageverträgen. Knapp drei Jahre nach Beginn der folgenden Rechtsstreitigkeiten hat Richterin Analisa Torres nun ein Urteil gefällt, dass die gesamte Krypto-Community mit Hochspannung erwartet hat: Auf Börsen gehandelte XRP-Token stellen nach geltendem US-Gesetz keine Wertpapiere dar. Als Folge des Urteils, auf das die Community zu weiten Teilen mit Zufriedenstellung reagierte, schoss der Kurs von XRP um mehr als 50 Prozent in die Höhe.

Zunächst wollen wir uns jedoch einen Überblick über die Entwicklungen am gesamten Kryptomarkt verschaffen. Die größten, weiteren Gewinner der letzten Woche waren die Krypto-Assets Solana (+26 Prozent Wertsteigerung), Optimism (+23 Prozent) und Aave (+8 Prozent). Da auch das achtgrößte Kryptoasset Solana sich in einem Rechtsstreit mit der SEC befindet – diese hatte Solana in zwei weiteren Klagen als Wertpapier eingestuft – profitierte es neben Token wie Cardano und Polygon ebenso von der jüngsten gerichtlichen Entscheidung. Der sprunghafte Anstieg des Preises und des verwalteten Vermögens von Aave, wie in Abbildung 1 dargestellt, ist auf die Einführung des Stablecoins GHO von Aave im Ethereum Mainnet zurückzuführen.

Abbildung 1: Wöchentliche Preis- und TVL-Performance der wichtigsten Krypto-Kategorien

Quelle: Coingecko, DeFi Llama. 17. Juli 2023.

Am 13. Juli fällte Analisa Torres, die zuständige Richterin am United States District Court for the Southern District of New York, ein Urteil im seit 2020 andauernden Prozess zwischen Ripple und der SEC, das teilweise zugunsten der einen Partei, teilweise zugunsten der anderen ausfiel. Es betrifft die Einstufung von XRP als Wertpapier gemäß der in den USA maßgeblichen Howey-Kriterien: Auf Krypto-Börsen getätigter Handel mit XRP (und darüber hinaus auch in XRP getätigte Bonuszahlungen, Zuschüsse und Überweisungen) gelten nicht als Wertpapiergeschäfte. Anders verhält es sich mit sogenannten institutionellen Verkäufen – also der Vermarktung und dem Verkauf von Token durch Ripple selbst – die dem Urteil zufolge nicht genehmigte Verkäufe von Wertpapieren darstellen.

Richterin Torres stellte in ihrer Entscheidung auch fest, dass es Streitigkeiten über wesentliche Tatsachen gegeben habe, die nicht im Rahmen eines summarischen Urteils geklärt werden konnten, so dass es zu einer weiteren Verhandlung über einige weitere Fragen kommen könnte (einschließlich der Frage, ob die Gründer von Ripple Beihilfe zu den Verstößen gegen das Wertpapierrecht leisteten).

Das Urteil zusammengefasst:

1. Verkäufe von XRP über Börsen (sogenannte programmatic sales) sowie ausgewählte weitere XRP-Vertriebswege (zum Beispiel an Ripple-Mitarbeiter) sind kein Wertpapierangebot.

2. Institutionelle Verkäufe stellten ein Wertpapierangebot dar.

3. Das Gericht ließ die Frage offen, ob Verkäufe von XRP auf dem Sekundärmarkt ein Wertpapierangebot darstellten, und wies ausdrücklich darauf hin, dass es nicht beauftragt war, sich mit dieser Frage zu befassen.

Entwicklung von Bitcoin und Ethereum: Bitcoin und Ethereum befinden sich aktuell auf einem Kurs der Erholung, der auf ein Jahr des Kursabstiegs folgt. Am 13. Juli erreichte Bitcoin mit einem Kurswert von 31.450 Dollar seinen höchsten Stand seit Mai 2022. Ethereum hingegen übertraf die Marke von 2.000 Dollar, ein Niveau, das zuletzt im April nach dem Shanghai-Upgrade erreicht wurde.

Abbildung 2: Preisentwicklung von Bitcoin und Ethereum (3 Jahre)

Quelle: Glassnode



Entwicklung der “Altcoins”: XRP führte eine marktweite Erholung an, stieg um fast einhundert Prozent im Wert und generierte im gleichen Zeitraum mehr Handelsvolumen als Bitcoin und Ethereum, wie in Abbildung 3 dargestellt. Auch andere Vermögenswerte, die bis zum Urteil von der SEC als Wertpapiere eingestuft wurden, profitierten: Nach der Bekanntgabe des Urteils stiegen sie in den folgenden 48 Stunden um jeweils fast 30 Prozent, um dann über das Wochenende wieder zurückzugehen. Schließlich überholte XRP BNB in der Rangliste nach Marktwert und eroberte seine Position als viertgrößtes Kryptoasset zurück, während das offene Interesse für XRP-Futures nach dem Urteil um mehr als 90 Prozent anstieg.

Abbildung 3: Marktanteil von Krypto-Handelsvolumen

Quelle: Kaiko

Wie könnte es weitergehen?

1. Wird XRP wieder auf US-Kryptobörsen gelistet?

In Anbetracht der Gerichtsentscheidung ist wir eine der Wiederzulassung des XRP-Tokens an Kryptobörsen mit Sitz in den Vereinigten Staaten möglich. Dieser Kurswechsel könnte auch die anderen Vermögenswerte erfassen, die von der SEC in ihrem Rechtsstreit gegen Coinbase und Binance als Wertpapiere eingestuft wurden – darunter Solana, Matic, Cardano und rund ein Dutzend weitere.



2. Neue Bewertungsmetriken von Investoren

Die Entscheidung könnte letztendlich auch zu neuen Strategien von Stiftungen und Entwicklern beim Bootstrapping ihrer Dienste und Produkte führen. In einem Szenario, in dem sich Projekte dafür entscheiden, ihre Anwendungen ohne Token auf den Markt zu bringen, ist es wahrscheinlich, dass sie sich für die Mittelbeschaffung über herkömmliche Wege entscheiden – etwa Risikokapital- und Angel-Runden. Darüber hinaus könnte der Verzicht auf eigene Token in der Anfangsphase von Projekten zu einer erheblichen Verschiebung der Bewertungen bestehender Protokolle durch die Investoren führen, was eine genauere Prüfung der zugrundeliegenden Fundamentaldaten erforderlich machen würde Schlüsselfaktoren wie wiederkehrende Einnahmen und Nutzerbindung, gemessen an aktiven und wiederkehrenden Nutzern, würden in diesem überarbeiteten Bewertungsrahmen Vorrang haben.

3. Der Weg hin zu neuen Geschäftsmodellen und einer „New Token Economy“

Die “Hinman Documents” sorgten in Zusammenhang mit dem Ripple-Rechtsstreit schon vor dem Urteil für Aufsehen. William Hinman, ein ehemaliger Direktor der SEC, äußerte damals – im Jahr 2018 – seine Überzeugung, dass digitale Vermögenswerte durch fortlaufende Entwicklung der Verwaltung der Assets – insbesondere durch ausreichende Dezentralisierung – ihre Merkmale grundlegend ändern könnten. Ein (Krypto-)Asset könnte sich somit vom Wertpapier zum Rohstoff wandeln. Sollte sich am aktuellen Gerichtsurteil nichts mehr ändern, könnten sich Krypto-Projekte an dieser Theorie des asset morphing orientieren und entsprechende Governance-Modelle, die auf Gemeinschaftseigentum aufbauen, entwickeln.

Da der Verkauf von XRP an institutionelle Anleger als nicht zugelassener Verkauf von Wertpapieren beurteilt wurde, könnten zukünftige Projekte auch an alternativen Methoden der Kapitalbeschaffung arbeiten. Eine Möglichkeit wären Protokolle, die von Anfang an zusätzliche Einnahmen generieren, weniger Wert auf subventionierte Nachfrage legen und so ausreichende Anreize für die Nutzerakzeptanz und die Kapitalmigration in den frühen Wachstumsphasen schaffen.



Zwei positive Beispiele aus der Praxis





Ein Beispiel aus der Praxis stelltdar: Erst zwei Jahre nach der Einführung seines Protokolls auf Basis der Ethereum-Blockchain rief Uniswap sein eigenes Token (UNI) ins Leben. In den zwei Jahren arbeitete das Team intensiv an der Weiterentwicklung der Plattform auf der Grundlage von Nutzerfeedback, der Implementierung von Verbesserungen und der Behebung von Sicherheitsbedenken – mit Erfolg: Heute ist Uniswap eine florierende dezentrale Börse, mit einer beträchtlichen Nutzerbasis mit konstant hoher täglicher Aktivität.Folglich prognostizieren wir zwei mögliche Ergebnisse, die sich aus dieser erwarteten Verschiebung des Marktverhaltens ergeben. Erstens könnten mehr Projekte auf der Anwendungsebene die Einführung von Token verschieben, bis sie eine Übereinstimmung zwischen den Diensten und USPs ihres Produkts und der Marktnachfrage herstellen. Token würden dann als unverzichtbares Hilfsmittel dienen, das den Nutzern den Zugang zu einer bestimmten Produktpalette ermöglicht, anstatt nur als Governance-Token zu dienen. Anders ist es natürlich bei Smart-Contract-Plattformen, die ein eigenes Token benötigen, um Sicherheit, Dezentralisierung und die Übereinstimmung der Interessengruppen zu gewährleisten. Diese könnten einen stärkeren Fokus auf den Verkauf auf dem Sekundärmarkt legen – statt dem Token-als-Fundraising-Modell, das 2017 Popularität erlebte.Schließlich können etablierte Projekte ihr gesamtes Geschäftsmodell überarbeiten, um den Wert ihrer Token zu steigern. Ein bemerkenswertes Beispiel ist, das jüngst eine neue Netzwerkarchitektur vorgestellt hat , in der der Token eine prominentere und aktivere Rolle innerhalb des Ökosystems spielen soll. Innerhalb des entstehenden Ökosystems soll der neue Token POL als wesentlicher Vermögenswert für die Validierung miteinander verbundener Ketten innerhalb des interoperablen Polygon-Universums dienen, wodurch ein stärkeres Engagement und eine stärkere Beteiligung der Token-Inhaber gefördert wird.

Über 21.co

21.co ist ein führender Anbieter von Produkten, die den einfachen Zugang in die Krypto-Welt bieten. 21.co ist die Dachgesellschaft von 21Shares, der weltweit größte Emittent von börsengehandelten Produkten (ETPs) auf Basis von Kryptoassets. Die ETPs werden auf Onyx, einer firmeneigenen Technologieplattform bereitgestellt, die sowohl von 21Shares als auch von Drittpartnern für die Emission und das operative Geschäft mit Kryptowährungs-ETPs genutzt wird. Das Unternehmen wurde 2018 von Hany Rashwan und Ophelia Snyder gegründet und hat seinen Sitz in Zug in der Schweiz sowie Büros in Zürich und New York.

Weitere Informationen: https://21.co