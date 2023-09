Marktkommentar von Stephen Dover, Chef-Marktstratege beim Franklin Templeton Institute:

Was Anleger jetzt wissen und tun sollten

Angesichts des makroökonomischen Klimas, das zu einer erhöhten Volatilität in allen Anlageklassen geführt hat, bieten traditionelle Asset-Allocation-Strategien nicht mehr die gleiche Art von Risiko-Rendite-Eigenschaften wie in der Vergangenheit. Wie sollten Anleger also ihre Portfolios mit Aktien, Anleihen und alternativen Anlagen in Zukunft aufstellen? Werden die Zinsen länger höher bleiben, als die Märkte derzeit erwarten, und was bedeutet dies für die Wirtschaft im Allgemeinen? Ist eine Rezession angesichts der wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit vieler Sektoren der US-Wirtschaft nun vom Tisch? Zusammenfassung der wichtigsten Punkte aus einer Diskussionsrunde mit Ed Perks, Chief Investment Officer, Franklin Income Investors, und Wylie Tollette, Chief Investment Officer, Franklin Templeton Investment Solutions:

Anleger preisen Zinssenkungen der Fed bereits ein

Die Zinssätze könnten länger als erwartet höher bleiben. Die Entscheidungsträger der US-Notenbank orientieren sich wahrscheinlich an den Spielregeln der 1970er Jahre, als die Inflation nach der Verlangsamung der Zinserhöhungen durch die Fed wieder aufflammte. Wir glauben daher nicht, dass die Fed es eilig hat, die Zinsen in nächster Zeit zu senken, und wären überrascht, wenn dies in der ersten Hälfte des Jahres 2024 geschehen würde. Die Fed muss nicht nur sicherstellen, dass die Inflation zurückgeht, sondern auch das Vertrauen gewinnen, dass die Preise für eine gewisse Zeit verankert sind und der Wirtschaft nicht mehr schaden. Wenn die US-Wirtschaft widerstandsfähig bleibt und eine Rezession vermeidet, könnte es sein, dass wir eine längere Pause auf einem höheren Niveau erleben. Der Anstieg der Aktienmärkte in diesem Jahr deutet darauf hin, dass die Anleger die Zinssenkungen der Fed offenbar etwas früher einpreisen als wir erwarten.

Hartnäckigere Inflation in Europa

Wir glauben, dass die US-Wirtschaft in der Lage sein könnte, die Lehrbuchdefinition einer Rezession - zwei Quartale mit negativem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts - zu vermeiden, dass sie aber wahrscheinlich auf ein langfristiges Wachstum unterhalb des Trends zusteuert. Bestimmte Branchen oder Bereiche der Wirtschaft haben während der COVID-19-Pandemie oder im Anschluss daran wahrscheinlich bereits graduelle Rezessionen erlebt, was eine einzige, größere Rezession verhindert haben könnte. So wurde beispielsweise der Reiseverkehr während der Pandemie hart getroffen, erholte sich aber später im Zyklus wieder. Während wir in den Vereinigten Staaten in der ersten Hälfte des Jahres 2024 mit einer Verlangsamung und nicht mit einer Rezession rechnen, sind in bestimmten Regionen Europas, in denen die Wirtschaft anfälliger ist, Rezessionen entweder bereits im Gange oder wahrscheinlich. Wir sind weniger zuversichtlich, was die Wachstumsaussichten angeht, und sehen in ganz Europa eine hartnäckigere Inflation.

Möglicher Rückenwind in den Schwellenländern

Viele Schwellenländer sind den Industrieländern voraus, was den Stand ihres Wirtschaftszyklus angeht. Sie erlebten nach der Pandemie einen raschen Anstieg der Inflation, reagierten aber deutlich schneller. Wenn die Zentralbanken dieser Schwellenländer beginnen, die Geldpolitik zu lockern, könnten sowohl die Erträge als auch die Bewertungen Rückenwind bekommen. Wir empfehlen jedoch ein aktives Management in den Schwellenländern, da die Chancen und Risiken in den verschiedenen Subregionen nicht einheitlich sind.

Investment-Grade-Anleihen im Blick

Die Möglichkeiten zur Erzielung von Renditen bei festverzinslichen Wertpapieren haben sich verbessert. Höhere Zinssätze bieten mehr Möglichkeiten, Rendite zu erzielen. Viele Jahre lang waren festverzinsliche Wertpapiere eher eine Versicherungspolice als ein Ertragsbringer, aber jetzt sind wir von den Renditemöglichkeiten über den gesamten Kreditspektrum hinweg überzeugt. Viele hochwertige Unternehmensanleihen brachten weniger Rendite als die Dividenden ihrer Aktien, aber heute liegen viele dieser Anleihen 200-250 Basispunkte darüber. Investment-Grade-Anleihen sind für uns im aktuellen Umfeld besonders interessant, da sie eine gute Einkommensmöglichkeit bei geringerem Risiko als Hochzinsanleihen bieten. Wir sehen eine Risiko-Ertrags-Chance in der Beibehaltung eines Engagements bei langer Duration, da wir uns dem Höchststand der Renditen nähern.

Schwierige Monate September und Oktober

Die Aktienmärkte im Jahr 2023 waren das ganze Jahr über nicht einheitlich. Im Mai und Juni gab es einen sehr engen, technologieorientierten Marktanstieg. In letzter Zeit gab es einen Richtungswechsel und eine Verbreiterung, welche die Erwartung einer niedrigeren Inflation und eines geringeren Wachstums widerspiegelt. Einige der Wachstumslieblinge stehen nun vor Herausforderungen. Die Monate September und Oktober waren in der Vergangenheit immer schwierig für Aktien, so dass eine leichte Tendenz zu einer "Risikoverringerung" ratsam erscheint. Die Märkte rechnen mit einem Gewinnwachstum von 12 % bis 15 % im Jahr 2024, und das scheint angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheiten, die wir sehen, eine hohe Hürde zu sein.

Neuausrichtung der traditionellen Portfolios

Um die langfristigen Ziele zu erreichen, ist eine breitere Palette von Anlageklassen und Strategien erforderlich. Das traditionelle Portfolio aus 60 % Aktien und 40 % festverzinslichen Wertpapieren bedarf, wie das Jahr 2022 gezeigt hat, eine Neuausrichtung. Alternative Anlagen können eine wichtige und positive Rolle bei der Diversifizierung traditioneller Anleihen- und Aktienportfolios spielen. Der Zugang zu diesen Märkten ist für viele Anleger viel einfacher geworden, und obwohl die Demokratisierung privater Anlagen ein positiver Trend ist, muss man sich auf eine gewisse Illiquidität einstellen. Private Kredite können eine nicht korrelierte Ertragssteigerung für ein Portfolio darstellen, und Private Equity kann langfristige Engagements in ausgewählten Marktbereichen bieten, die auf den öffentlichen Märkten nicht verfügbar sind. Und schließlich können Bereiche wie Wandelanleihen eine weitere Gelegenheit darstellen, indem sie den Anlegern einen Gesamtertragsstrom bieten, wenn Unternehmen in einem angespannten Kreditumfeld nach kreativen Finanzierungsquellen suchen.