Warum nicht mal auf Royalty-Unternehmen setzen

Eine hervorragende Idee ist es das Portfolio mit einem Investment in eine Royalty-Gesellschaft aufzuwerten

Royalty-Gesellschaften zahlen den Minenunternehmen Geld und erhalten dafür einen Anteil der laufenden oder zukünftigen Produktion, meistens Gold- oder Silberlieferungen. Und es gibt Lizenzgebühren, Unternehmensbeteiligungen oder sogenannte Meilensteinzahlungen. Die Lizenzgebühren machen meist ein bis drei Prozent aus. Sie können verschieden ausgestaltet sein, definieren sich aber in der Regel als ein kleiner Prozentsatz der Netto-Schmelzrendite (NSR). Diese wiederum errechnet sich als Erlös der Edelmetallproduktion, wobei Veredelungs- und Transportkosten abgezogen werden.

Der Minenbetreiber kann seine Mine schneller zur Produktion bringen und die Royalty-Gesellschaft partizipiert am Bergbauunternehmen ohne eigenes Bergbaurisiko. Zudem sind Anteile an Unternehmen, die noch nicht produzieren, für das Royalty-Unternehmen günstig. Werden dann die Edelmetalle hergestellt, kann das Royalty-Unternehmen oft mit einem besonderen Gewinn-Hebel punkten. Dies gilt umso mehr, wenn die Gold- und Silberpreise steigen. Beide Partner profitieren also, denn Finanzierungen sind nicht immer leicht zu erhalten. Ein weiterer Vorteil der Royalty-Gesellschaften ist die Vielzahl von Partnerfirmen, also eine breite Streuung. Für den Investor bedeutet das eine Diversifizierung, die ein einzelnes Bergbauunternehmen so nicht bieten kann. Zu den gut aufgestellten und erfolgreichen Royalty-Gesellschaften gehören jedenfalls Gold Royalty und Osisko Gold Royalties. Mit der Ausrichtung auf Nordamerika, besitzt Osisko Gold Royalties über 180 Lizenzgebühren und Streams. Darunter befindet sich die wertvolle fünfprozentige Net Smelter Return-Lizenzgebühr bezüglich der größten Goldmine (Malartic-Mine) in Kanada. Gold Royalty hat mehr als 200 Lizenzgebühren im Portfolio und konzentriert sich auf Nord-, Mittel- und Südamerika.



Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Gold Royalty (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-royalty-corp/) und Osisko Gold Royalties (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-gold-royalties-ltd/).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.