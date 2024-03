"Warum ist die Banane krumm?"

Gestern ging der Social-News-Aggregator Reddit an die Börse und der IPO hatte bereits im Vorfeld großes Interesse geweckt. Laut Reuters war die Aktie vier- bis fünffach überzeichnet.

Was genau macht Reddit? Im Grunde ist Reddit eine Diskussionsplattform, auf der sich in über 100.000 Subreddits (Unterforen) Gleichgesinnte finden, um sich auszutauschen und zu vernetzen. Die mehr als 850 Millionen aktiven Nutzer pro Monat machen es möglich, dass man dort auf buchstäblich jede Frage eine Antwort findet, und die – man merkt es an unserer Überschrift – muss nicht einmal etwas mit der Frage zu tun haben. Nachrichten und Infos verbreiten sich zudem viel schneller als über traditionelle Medien, so dass dort mitunter sogar neue Trends entstehen.

Raketenstart

Einer der erfolgreichsten IPOs der Geschichte, genau genommen der zweitgrößte, war jener von Alibaba im Jahre 2014. Dabei erzielte das chinesische E-Commerce-Unternehmen ein Emissionsvolumen von 21,8 Mrd. USD. Was viele nicht wissen: Damals wollte Yahoo 40 % der Unternehmensanteile erwerben und investierte eine Milliarde USD. Mittlerweile hat Alibaba die Hälfte der Anteile für rund 7,1 Mrd. USD zurückgekauft und auch sonst eine regelrechte Transformation hinter sich. Ende 2019 trat zudem der charismatische, bei der chinesischen Führung jedoch in Ungnade gefallene Alibaba-Gründer Jack Ma zurück.

Bekannt wie ein bunter Hund

Es würde nicht überraschen, wenn sich Yves Lienhard (WorldsBest) in näherer Zukunft auch Aktien von Reddit in sein wikifolio World's Best Brands legen würde. Denn einen hohen Bekanntheitsgrad, das Hauptkriterium für seine Handelsstrategie, kann die Social-Media-Plattform allemal aufweisen. Sein übergeordnetes Ziel ist es, langfristig eine bessere Performance als der MSCI World zu erzielen. Um optimal diversifiziert zu sein, versucht er, immer ca. 20 bis 40 gleichgewichtete Titel zu halten. In seinem selbst definierten Aktienuniversum befinden sich um die 150 global tätige Unternehmen. Für die Entscheidungsfindung wendet er eine Kombination aus technischer und fundamentaler Analyse an. Aktuell hält Lienhard 30 Aktien und ist quasi vollinvestiert. Davon weisen allein sieben Titel einen dreistelligen prozentualen Kursgewinn auf, wobei Microsoft mit einem Plus von +470 % einsam an der Spitze steht, gefolgt von Ferrari (+323 %) und Alphabet (+306 %). Auch Alibaba hat einen festen Platz in Lienhards wikifolio. Seit dessen Auflegung im April 2015 summiert sich der Wertzuwachs auf inzwischen +166 %. Dies entspricht einer sehr ordentlichen jährlichen Durchschnittsperformance von +11,5 %.

Buffett’s größter Fan

Philipp Haas ( investresearch) ist ein großer Anhänger von Warren Buffett. Mit seinem wikifolio It´s the brand stupid! folgt er dem Credo der Börsenlegende aus Omaha und kauft nur starke Marken zu guten Preisen. Denn auch für ihn ist die Marke einer der Hauptgründe, weshalb Unternehmen eine Überrendite erwirtschaften. Um starke Brands zu identifizieren, beobachtet er die Entwicklung von Markenindizes und berücksichtigt das Suchvolumen der jeweiligen Marke. Das wikifolio ist stark diversifiziert und investiert in Unternehmen mit hohem Markenwert sowie ETFs. Dabei werden jene Aktien übergewichtet, die stark an Popularität zulegen, was durchaus auch für kleinere Unternehmen zutreffen kann. Entsprechend finden sich neben Giganten wie Microsoft, Amazon und Alphabet auch Titel wie Nerdwallet oder Liquidity Services, die einem breiteren Börsenpublikum noch weniger bekannt sein dürfen. Hinsichtlich der konkreten Umsetzung und den Details seiner Methodik hält sich Haas allerdings bedeckt. Dass sein Vorgehen Hand und Fuß hat, ist aber leicht an seiner überdurchschnittlichen Performance zu erkennen. Die Gesamtrendite von +235 % seit Mai 2013 entspricht einer jährlichen Steigerung von erfreulichen +11,8 %.

Spiel, Satz und Sieg

Die Handelsidee für das wikifolio Online Gaming und E-Sports von Fabian Dreher (uva) findet sich praktisch bereits in der Bezeichnung. Er stützt sich auf die äußerst positive Entwicklung in der Online Gaming Industrie; ein Trend, der sich seiner Meinung nach nicht nur weiter fortsetzen wird, sondern sogar noch verstärken dürfte. Entsprechend will er mit seiner Titelauswahl von den prächtigen Zukunftsaussichten der Branche profitieren. Zu diesem Zweck wird lediglich in qualitativ hochwertige und vertrauenswürdige Unternehmen investiert. Dabei ist die eigentliche Strategie eher passiv angelegt, ganz im Stile eines klassischen „Buy & Hold“-Ansatzes. Käufe werden ausschließlich aufgrund intakter Fundamentaldaten vorgenommen. Wichtige Faktoren sind v.a. eine solide Cash-Position, hohe Verkaufszahlen und beachtliche Wachstumsraten bzw. Margen. Gegenwärtig umfasst Drehers wikifolio 35 Aktien. Zusätzlich verfügt er über 4,5 % Cash. Dass er nicht nur reine Gaming-Unternehmen einsammelt, zeigen Titel wie Alibaba, Advanced Micro Devices und Nvidia. Bei den beiden letztgenannten, die mit 18,2 % bzw. 16,2 % Portfolio-Anteil zugleich auch zu den größten Positionen des wikifolios gehören, haben sich zudem spektakuläre, jeweils vierstellige prozentuale Gewinne angesammelt. Die außergewöhnlich starke durchschnittliche Jahresperformance von +18,5 % kommt also nicht von ungefähr. Seit der Auflegung im November 2015 beträgt das Plus stolze +316 %.

Was kommt?

In der kommenden Berichtswoche ist der Wirtschaftskalender etwas weniger prall gefüllt als üblich. Am Dienstag steht hierzulande das GfK Verbrauchervertrauen auf der Tagesordnung während in den USA die Auftragseingänge für langlebige Güter und der Immobilienpreisindex veröffentlicht werden. Für die Eurozone werden am Mittwoch Daten zum Geschäftsklimaindex und zum Verbrauchervertrauen präsentiert. Destatis äußert sich am Donnerstag zu den Einzelhandelsumsätzen. In den USA geht es am selben Tag um das Bruttoinlandsprodukt und das Verbrauchervertrauen (Reuters/University of Michigan). Die Woche schließt mit dem PCE-Kerndeflator für die USA.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.